Дзюба ждет "Зенит", "Реал" переоценил Роналду, Малкина почти сломали

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 21 апреля.

(НЕ)КРОХОБОР. Непокоренный Дзюба против "Зенита"

По информации "СЭ", нападающий "Арсенала" Артем Дзюба с большой долей вероятности выйдет на поле в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита". В воскресенье будет дан ответ на вопрос недели: Дзюба – крохобор или непокоренный?

ПРОФЕССИОНАЛ. Венгер в "Зените": это реально?

Случилось то, чего долго ждали: в пятницу было официально объявлено об уходе Арсена Венгера из "Арсенала" после завершения сезона-2017/18. Судя по всему, примерно в это же время из "Зенита" уйдет и Роберто Манчини.

МЕССЕДЖ. Гаджи Гаджиев: "Если государство сегодня уйдет из футбола – рухнем и не поднимемся"

Интервью "СЭ" дал заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. Острое мнение, которое обязательно стоит изучить.

ВРАГ НАРОДА. Почему болельщики "Луча" ненавидят Григоряна

Александра Григоряна уволили из "Луча-Энергии" – и группа фанатов команды из Владивостока возликовала: они добивались ухода тренера несколько недель. Рассказываем, как специалист стал одним из самых ненавидимых людей в российском футболе.

ЗВЕЗДА. Криштиану, дорогой

"Реал" поднимет зарплату Криштиану Роналду до 30 миллионов евро в год. Похоже, Неймара в Мадриде мы с вами не увидим.

КУБОК СТЭНЛИ. "Питтсбург" рискует доиграться, Малкин избежал травмы

"Филадельфия" вырвала победу в гостях и сократила отставание в серии первого раунда плей-офф НХЛ с "Питтсбургом". Для лидера "Пингвинз" Евгения Малкина она при неудачном стечении обстоятельств могла закончиться досрочно.

РЕЙНДЖЕР. "Для иностранцев Россия – нечто страшное, вплоть до медведя с балалайкой и бутылкой водки"

Нападающий "Рейнджерс" Павел БУЧНЕВИЧ, вызванный в сборную России, дал интервью спецкору "СЭ" Алексею ШЕВЧЕНКО. Форвард – о своем сезоне в НХЛ, отношении за океаном к нашей стране и удивительной истории обмена партнера Джей Ти Миллера. Заголовок – это еще не все.

БИАТЛОН. Шипулин: уйти или остаться?

Лидер сборной России дал содержательное интервью. И рассказал о своей карьере, болезнях и маразматиках.

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