19:15 21 апреля | Вечерний "СЭ"

Дзюба ждет "Зенит", "Реал" переоценил Роналду, Малкина почти сломали

Артем ДЗЮБА (второй справа). Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА (второй справа). Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 21 апреля.

(НЕ)КРОХОБОР. Непокоренный Дзюба против "Зенита"
По информации "СЭ", нападающий "Арсенала" Артем Дзюба с большой долей вероятности выйдет на поле в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита". В воскресенье будет дан ответ на вопрос недели: Дзюба – крохобор или непокоренный?

ПРОФЕССИОНАЛ. Венгер в "Зените": это реально?
Случилось то, чего долго ждали: в пятницу было официально объявлено об уходе Арсена Венгера из "Арсенала" после завершения сезона-2017/18. Судя по всему, примерно в это же время из "Зенита" уйдет и Роберто Манчини.

МЕССЕДЖ. Гаджи Гаджиев: "Если государство сегодня уйдет из футбола – рухнем и не поднимемся"
Интервью "СЭ" дал заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. Острое мнение, которое обязательно стоит изучить.

ВРАГ НАРОДА. Почему болельщики "Луча" ненавидят Григоряна
Александра Григоряна уволили из "Луча-Энергии" – и группа фанатов команды из Владивостока возликовала: они добивались ухода тренера несколько недель. Рассказываем, как специалист стал одним из самых ненавидимых людей в российском футболе.

ЗВЕЗДА. Криштиану, дорогой
"Реал" поднимет зарплату Криштиану Роналду до 30 миллионов евро в год. Похоже, Неймара в Мадриде мы с вами не увидим.

КУБОК СТЭНЛИ. "Питтсбург" рискует доиграться, Малкин избежал травмы
"Филадельфия" вырвала победу в гостях и сократила отставание в серии первого раунда плей-офф НХЛ с "Питтсбургом". Для лидера "Пингвинз" Евгения Малкина она при неудачном стечении обстоятельств могла закончиться досрочно.

РЕЙНДЖЕР. "Для иностранцев Россия – нечто страшное, вплоть до медведя с балалайкой и бутылкой водки"
Нападающий "Рейнджерс" Павел БУЧНЕВИЧ, вызванный в сборную России, дал интервью спецкору "СЭ" Алексею ШЕВЧЕНКО. Форвард – о своем сезоне в НХЛ, отношении за океаном к нашей стране и удивительной истории обмена партнера Джей Ти Миллера. Заголовок – это еще не все.

БИАТЛОН. Шипулин: уйти или остаться? 
Лидер сборной России дал содержательное интервью. И рассказал о своей карьере, болезнях и маразматиках.

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