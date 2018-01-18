Дзюба в команде ФНЛ, победа Шараповой и "цветы" в женском биатлоне

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 18 января.

ИНСАЙД НЕДЕЛИ. Артем Дзюба: непокоренный. Или приговоренный?

В понедельник заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью "СЭ" заявил, что Артем Дзюба не поедет на сбор команды в ОАЭ из-за проблем со здоровьем. Во вторник поздно вечером форвард в соцсетях непрозрачно намекнул, что не считает себя больным. "СЭ" рассказывает, как будет развиваться эта непростая ситуация.

РЕПОРТАЖ. "Руки прочь от Дзюбы". Как Дзюба и Шатов тренировались с "Зенитом-2"

Сегодня в Удельном парке прошла первая тренировка "Зенита-2" под руководством Константина Зырянова. В ней приняли участие не только Олег Шатов с Александром Анюковым, но и Артем Дзюба, что стало неожиданностью. Корреспондент "СЭ" рассказывает, как недавние лидеры питерцев работали в составе аутсайдера ФНЛ.

СОВЕТ. Валерий Непомнящий: "Современному "Спартаку" Дзюба не подходит"

Авторитетный специалист, тренировавший нападающего Артема Дзюбу в "Томи", посоветовал ему сменить команду. Кроме того, тренер рассказал о селекции ЦСКА и выделил основные компоненты успеха у "Локомотива" Юрия Семина.

ФИЛЬМ-СЕНСАЦИЯ. "Мы делали аттракцион, а для этого хороши все средства". Сценарист "Движения вверх" отвечает критикам

Фильм "Движение вверх", посвященный победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде-72, взорвал российский прокат в начале 2018-го. Его смотрят, пересматривают, горячо обсуждают дома и в интернете даже те, кто раньше был равнодушен к баскетболу. Корреспондент "СЭ" поговорил со сценаристом этой спортивной драмы Николаем Куликовым и узнал, в чем секрет "Движения вверх", как этот фильм создавался, как создатели относятся к упрекам в недостоверности.

ПЕРЕБЕЖЧИКИ. Хакеры посчитали деньги Степановых, а Родченков нацелился на англичан

Хакеры из группы Fancy Bears продолжают публиковать компрометирующие сведения из переписки работников Международного олимпийского комитета. На этот раз, обвинения в употреблении допинга получили австралийские спортсмены, а также триатлет из ЮАР Генри Шуман.

ГЕРОИНЯ. Жаркая победа Шараповой

От этого матча можно было ожидать чего угодно. Ведь прошлой осенью Мария Шарапова и Анастасия Севастова устроили пару затяжных баталий. Но сегодня россиянка вышла в третий круг Australian Open, победив Анастасию Севастову – 6:1, 7:6 (7:4).

ПРОВАЛ. Российские биатлонистки снова без медалей

Российские спортсмены не могут победить на этапах Кубка мира в 35 гонки подряд. Последний раз представитель России выигрывал на Кубке мира еще в прошлом сезоне – Антон Шипулин стал лучшим в гонке преследования на этапе в норвежском Холменколлене. Вот и сегодня мы остались далеко от пьедестала. Этому есть конец?

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