Дзюба уходит из "Зенита", "Спартак" хочет Оздоева и Ньянг отказался от РФПЛ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 18 августа.

БОМБА. Дзюба покидает "Зенит", "Спартак" хочет Оздоева"

По информации "СЭ", форвард "Зенита" Артем Дзюба, с большой долей вероятности, до конца трансферного окна уйдет в аренду. В год чемпионата мира-2018 нападающий хочет иметь больше игровой практики и по этой причине решил принять одно из предложений об аренде. Речь, по данным "СЭ", идет о "Локомотиве" и "Краснодаре". Переход может состояться в ближайшее время.

КОЛОНКА КАЗАКОВА. "Спартак" – "Локо": нефутбольное дерби

Мы так много сейчас говорим о клубах и так мало о командах. Наверное, это нормально. Такова общая тенденция, трансферы, слухи и борьба за влияние часто интереснее для обсуждения, чем футбол в чистом виде. Потому что дают широкий простор для предположений и выводов. Постоянный колумнист "СЭ" Илья КАЗАКОВ рассказывает, что происходит внутри московских клубов.

ЧМ. Нейтральные атлеты могут остаться без премии

Всероссийская федерация легкой атлетики совместно с регионами пытается решить вопрос, как премировать за медали чемпионата мира спортсменов, которые выступали в Лондоне в нейтральном статусе. Рассказываем, что будет дальше.

ЭКСКЛЮЗИВ. Андрей Марков: "Условия "Монреаля" меня не устроили. Но я не закрыл для себя дверь в НХЛ"

Лучший российский защитник последнего десятилетия дал большое интервью "СЭ". В нем он оценил карьеру за океаном, уровень КХЛ и объяснил решение вернуться в Россию.

ГЕРОЙ. Уникальные семерки Зинедина Зидана

Зинедин Зидан в ночь на четверг в ответном матче вновь победил "Барселону" (2:0) и завоевал вместе с "Реалом" Суперкубок Испании. Французский тренер возглавил мадридцев в январе 2016-го и менее чем за два года взял с командой семь (!) трофеев, потерпев всего лишь семь (!) поражений.

РЕШЕНИЕ. Ньянг отказал "Спартаку" и выбрал "Торино"

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг принял решение не переходить в московский "Спартак". Игрок сообщил руководству, что не поедет на медосмотр в римскую клинику "Вилла Стюарт", о чем ранее договорились клубы. Вместо этого 22-летний француз планирует перейти в "Торино", несмотря на то что предложение итальянцев на 6 миллионов евро ниже.

ИНТРИГИ. Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко и южное дерби в Ростове

В пятницу стартует 7-й тур чемпионата России по футболу. "СЭ" выделяет его главные интриги. А в этом туре сразу несколько интересных и судьбоносных поединков.

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