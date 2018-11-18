Дзюба-спаситель сборной, вызов для Загитовой и канадский хейтер России

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 18 ноября.

СБОРНАЯ. Артем, тащи! Дзюба спешит на помощь

В воскресенье в сборную России экстренно возвращается Артем Дзюба. Обозреватели "СЭ" Игорь Рабинер и Дмитрий Зеленов – о своевременности этого решения.

РАЗБОР. Дзюба нас спасет?

Турция в субботу не помогла России, теперь все решится во вторник во встрече нашей сборной со Швецией. Команду Черчесова устроит ничья (но когда в такой ситуации становилось проще?), а медперсонал экстренно ставит на ноги лучшего нападающего страны. Сработает?

ЛАЗАРЕТ. Вне игры – целая команда

Перед матчем со шведами сборная России потеряла очень много игроков. Просто неприлично много.

ЗВЕЗДА. Теперь Загитова должна болеть за Медведеву. Она нужна ей

Олимпийская чемпионка красиво, но не без вопросов к себе выиграла Гран-при России в Москве. Ждем выступления Алины Загитовой в финале, куда еще нужно пробиться Евгении Медведевой. Пока замечаем: конкуренция поможет 16-летней фигуристке кататься лучше.

ИНТЕРВЬЮ. "Нравится, когда говорят, что я красивая женщина"

Победив на московском этапе Гран-при и выйдя в финал серии, Алина Загитова рассказала о прокатах, эмоциях после неудачи на чемпионате мира и о том, что ей нравится в ее показательном номере. И еще кое-что.

ОТКРОВЕНИЕ. Плач невоспитанного человека

Канадский хоккеист Тэдди Перселл рассказал Северной Америке о том, что ему не понравилось в нашей стране. Корреспондент "СЭ" Михаил Зислис считает, что экс-форвард "Авангарда" поступил непрофессионально.

ПАДЕНИЕ. Беспросветный мрак "Пингвинов"

"Оттава" разобралась с "Питтсбургом" в субботнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:4. "Пингвинз" проиграли восьмой матч из последних девяти. Кто виноват в том, что команда Кросби и Малкина – худшая на "Востоке"? Игровой день в НХЛ стартовал с невероятной встречи "Филадельфии" и "Тампы". Это было форменное безумие, пусть гости испортили один из самых невероятных камбэков в истории НХЛ.

АВАРИЯ. Соперница Шумахера врезалась в журналистов

Страшный гоночный инцидент прервал "Гран-при Макао" – этап автогоночного чемпионата "Формулы-3". Немецкая пилотесса София Флерш, выступающая за команду "Ван Амерсфорт Рейсинг", на полной скорости задела другую машину, ее собственный болид взлетел в воздух и врезался в трибуну, где находились фотографы.

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