Дзюба нашел врагов России, варианты для Головина и Промеса, Овечкин снова празднует

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 12 июня.

ДЗЮБА. "Вы как будто наши враги!"

Нападающий сборной России Артем Дзюба призвал журналистов и болельщиков сплотиться вокруг команды. После тренировки в Новогорске форвард выступил с эмоциональной речью, из которой можно сделать вывод, что футболистов очень обижает то, что о них говорят.

РЕПЛИКА. Настоящие враги российского футбола

По мотивам мощного выступления Артема Дзюбы корреспондент "СЭ" Павел КЛИМОВИЦКИЙ призывает игроков сборной России продолжить поиск своих врагов. Но только не во внешнем мире.

АРШАВИН. "Я, конечно, ленивый, но критиковать Черчесова не буду"

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин заглянул в Москву и пообщался с журналистами. О сборной России и домашнем чемпионате мира – главная, но не единственная часть.

ГОЛОВИН. Ему не нужно уходить в "Ювентус"

Корреспондент "СЭ" считает, что переход в "Старую синьору", о возможности которого в последние дни сообщают итальянские СМИ, стал бы очень рискованным вариантом для 22-летнего армейского полузащитника Александра Головина. Он там не будет играть?

ПРОМЕС. 47 миллионов "Интера"

Итальянцы сватают в серию А и нападающего "Спартака". Объясняем, почему трансфер Квинси Промеса в "Интер" маловероятен.

МЕДВЕДЕВА. "Не интересуюсь футболом, но болею за Месси"

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о состоянии своего здоровья и о планах после окончания карьеры. И ответила вдобавок на футбольные вопросы.

ПАРАД. Овечкин зажигает в Америке

"Вашингтон" и его капитан Александр Овечкин продолжают праздновать победу в Кубке Стэнли. Команда проводит чемпионский парад в столице США, а с утра российский суперфорвард заглянул на передачу к известному телеведущему Джимми Фэллону – и пошутил сам.

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