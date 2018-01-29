Дзюба идет на понижение. В "Спартак" едет алжирец. "Зенит" громит чемпионов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 29 января.

ВОТ ЭТО ДА! Дзюба идет на понижение

В ближайшее время должны состояться два громких трансфера: игроки "Зенита" 29-летний нападающий Артем Дзюба и 26-летний защитник Иван Новосельцев перейдут в тульский "Арсенал". Рассказываем о нюансах переговоров.

УСИЛЕНИЕ. Алжирец, который забивал "МЮ" и "Баварии". Все о потенциальном новичке "Спартака"

Как сообщили бельгийские коллеги, алжирский полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни прилетел в Рим для медосмотра в клинике "Вилла Стюарт", после чего футболист подпишет контракт со "Спартаком". В ближайшее время 27-летний хавбек должен присоединиться к красно-белым на сборе в испанской Марбелье. "СЭ" рассказывает об этом футболисте.

РЕПОРТАЖ. Секретная лаборатория доктора Карреры

Главное событие выходных в "Спартаке" – прибытие из Италии долгожданного центрального защитника. Никола Максимович, арендованный у "Наполи" до конца сезона, появился в спартаковском отеле в субботу после обеда. Приехав из аэропорта, он обнялся и мило побеседовал в лобби отеля со встречавшим его соотечественником Марко Петковичем. Затем дал интервью официальному сайту красно-белых и ответил на несколько вопросов спецкора "СЭ".

ОЛИМПИЙСКИЙ ХОККЕЙ. Россия сильна атакой, Канада – амбициями

Бывший игрок НХЛ и сборной России Александр ХАВАНОВ по традиции подробно комментирует составы основных фаворитов олимпийского хоккейного турнира, а также оценивает последние новости из мира хоккея. Перед Играми-2018 авторитетное мнение – особенно ценно.

ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. Карякин бросает вызов!

Гроссмейстер действительно бросает вызов – приглашает за шахматную доску самых разных людей. Фактически – новое прочтение классики от Высоцкого. Его гостями станут знаменитые соотечественники из мира спорта – футболисты, хоккеисты, тренеры, комментаторы, функционеры. А еще Карякин проведет полноценный шахматный поединок с боксером. И ошибается тот, кто делает поспешные прогнозы!

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ. "Зенит" громит чемпионов. Но важно не это

Подводим итоги первого зимнего сбора петербургского клуба, в ходе которого сине–бело–голубые победили датский "Копенгаген", чешскую "Славию" и китайский "Гуанчжоу Эвергранд" с общим счетом 14:2.

ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ. МОК утвердил сокращенную заявку России

В Лозанне не стали сокращать согласованную с Олимпийским комитетом России заявку на участие в Играх-2018 нашей команды, которая будет вынуждена выступать в Пхенчхане под флагом МОК. Если у 169 российских атлетов не возникнет проблем с подписанием правил поведения на Олимпиаде, то все они должны в ближайшие дни получить аккредитацию.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".