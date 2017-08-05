Дзюба и "сектанты", старт Слуцкого и дублер Акинфеева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 5 августа.

МАТЧ. Звезды и воины двух столиц

В воскресенье в центральном матче недели лидер чемпионата "Зенит" примет обладателя титула "Спартак". Рассказываем, что ждет болельщиков, которые в воскресенье приедут на Крестовский остров. Все подробности завтрашней игры и о том, что ее окружает, – читайте в "СЭ".

СНАЙПЕР. Артем Дзюба: "Да, половина болельщиков "Спартака" – "сектанты"

Перед воскресной игрой огненное интервью дал бывший форвард красно-белых, который после перехода в "Зенит" стал главным обидчиком москвичей – четыре гола в четырех матчах.

КАПИТАН. Доменико Кришито: "К шуткам Глушакова отношусь с пониманием. Парень выиграл первый титул в карьере"

Эксклюзивное интервью защитника "Зенита", который в воскресенье выведет свою команду на матч со "Спартаком". С капитанским приветом Денису Глушакову.

ИНСАЙД. Глушаков хочет получать, как Промес

В эфире Youtube-канала "СЭ" обозреватель Дмитрий СИМОНОВ ответил на вопросы подписчиков соцсетей нашей газеты. Один из инсайдов – о контракте капитана "Спартака".

НОВИЧОК. Кэдди за 15 песо

"Зенит" нацелился на очередного аргентинца – 24-летний полузащитник "Атлетико" Матиас Краневиттер уже прошел медосмотр. История хавбека с интересной судьбой – здесь.

СТАРТ. Слуцкий совершенно счастлив в "Халле"

Первый российский тренер во главе английского клуба, Леонид Слуцкий, со своим "Халл Сити" открывает сезон выездом в гости к "Астон Вилле". А колумнист "СЭ" Илья КАЗАКОВ перед стартом отправился в гости к самому специалисту.

ДУБЛЕР. Он заменит Акинфеева

Травма Игоря Акинфеева не позволит ему сыграть в ближайшем матче (а скорее всего, в ближайших). Место в воротах ЦСКА займет Илья Помазун. И вот, что о нем нужно знать.

ПРОЛОГ. В Лондоне начали с российского допинга

В британской столице стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. В не самой приятной для россиян атмосфере.

СКАНДАЛ. "Судья – урод полный"

Александр Лесной "взорвал" микст-зону во время утренней квалификации соревнований толкателей ядра на чемпионате мира. Спецкор "СЭ" – о том, что случилось.

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