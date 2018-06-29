Дзюба хочет шокировать фанатов, Черчесов готовится к космосу. До Испании - два дня

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницу, 29 июня.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Пока не космос, Стас

Евро-2008 – это не победы над Швецией и Грецией, а битва с Голландией: с волшебником Аршавиным, криками Черданцева и веселым танцем Хиддинка и Корнеева после свистка. Вот та победа – волшебство. Сейчас пока этого волшебства нет. Сборная, надеемся, это понимает. Если не пройдем Испанию, проиграв разгромно, – это только строчка в истории. Если не пройдем и дадим по зубам – это уже не стыдно. Жесткое особое мнение Сергея ЕГОРОВА.

ГОСТЬ. Г-ус надежды

Самая яркая и безумная часть чемпионата мира – групповой этап – позади. Немного жаль, потому что больше не будет каждый день по три-четыре матча, уедут веселые команды типа Панамы, а антураж, который все эти две недели был на абсолютной высоте, перестанет восприниматься как нечто космическое. Домашний чемпионат мира предлагает новую повестку, где уже лучшие сборные, а не их болельщики – на первом плане. В общем – на ЧМ начинается самое интересное – плей-офф. И мы в деле! Вчера на матч с Испанией сборную России напутствовал ее самый успешный пока что тренер – Гус Хиддинк.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Артем Дзюба: "Мы должны умереть на поле. Пусть результат станет для всех шоком!"

Нападающий сборной России Артем Дзюба, как всегда, высказался в самый важный момент. Он держал слово перед стартом турнира, призвал страну объединиться и поддерживать команду. Теперь Дзюба нашел важные слова за два дня до матча с Испанией.

ВЕРА В УДАЧУ. Как достать билет на Испанию? Шансы еще есть

Единственный легальный способ достать билет на матч Россия – Испания – точно такой же, как и раньше. То есть через платформу продажи билетов на официальном сайте ФИФА – www.fifa.com. Шансов на это не слишком много, но они есть. Рассказываем, как это сделать.

ЭКСКЛЮЗИВ. Ивица Олич рассказал о хорватских звездах и дал прогноз на матч Испания – Россия

Бывший нападающий ЦСКА, помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о том, как попал в хорватскую команду, чего ждет от ее выступления на ЧМ-2018 и какой прогноз может дать на исход встречи между Россией и Испанией.

ЛЕГЕНДА. Робер Пирес: "Головин – это русский Модрич"

Чемпион мира 1998 года, знаменитый в прошлом полузащитник "Арсенала" и сборной Франции, в интервью "СЭ" подводит итоги группового этапа чемпионата мира и рассказывает, почему у России есть шансы на выход в четвертьфинал.

ДИСКУССИЯ. Отстаньте от Месси! Аргентина – переоцененная команда

Сборная Аргентины – самая обсуждаемая команда этого чемпионата мира. Даже вылет Германии – действующего обладателя трофея – уже после группового этапа не наделал столько шума, сколько выступление южноамериканцев, которые с огромным трудом, но все же пробились в плей-офф. Про немцев поговорили один день и волна быстро сошла. Аргентина же совершенно точно не оставит никого равнодушным вне зависимости от результата матча с Францией.

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