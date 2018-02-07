Двойные стандарты МОК, новая атака Баха на Россию и последний бой наших олимпийцев

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 7 февраля.

АТАКА. МОК будет следить за Россией всю Олимпиаду. Что еще сказал Бах

Глава МОК Томас Бах в последнее время очень часто встречается с журналистами, причем главной темой, обсуждаемой на этих пресс-конференциях, неизменно становится российская. Не стал исключением и этот раз, хотя формально событие было посвящено итогам очередной сессии МОК, работа которой завершилась в Пхенчхане в среду. Но вопросы стратегического развития олимпийского движения и прочий официоз интересовали представителей прессы куда меньше, чем идущие в CAS слушания по допуску российских атлетов.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. Решение по допуску 47 россиян на Игры-2018 отложено. Суд будет думать не меньше суток

Сегодня прошло заседание специальной комиссии ad hoc CAS, где рассматривались дела российских олимпийцев, которых не пригласили на Игры в Корею. Главное: дело продолжат смотреть в формате 32+15, постараются закончить завтра, но не исключено, что все будет отложено до 9 февраля; победа россиян в CAS автоматически означает допуск на Олимпиаду; 6 спортсменов с допинговым прошлым (Юсков, Кулижников и Ко) точно не выступят в Пхенчхане. Подробно обо всем – здесь.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. Олимпиада пройдет без Юскова и Кулижникова, но с западными допингерами

Генеральный секретарь CAS Матье Риб заявил, что у российских спортсменов с допинговым прошлым нет шансов выступить на Играх-2018 в Пхенчхане. Их дело будет рассмотрено уже после окончания главного спортивного события зимы. При этом на Олимпиаду приехала целая группа иностранных спортсменов с допинг-историями. Как такое возможно?!

ХОККЕЙ. Кто фаворит Олимпиады?

Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО сравнивает составы шести топ-сборных на Играх в Пхенчхане и приходит к выводу: российской команде нет равных по силе состава на олимпийском турнире. Увлекательнейший разбор главного хоккейного гика страны.

МНЕНИЕ. "Едет антироссийский каток, который не имеет отношения к спорту"

Председатель комитета Совета Федерации по физкультуре и спорту Андрей КЛИМОВ в интервью "СЭ" поделился мнением относительно допингового кризиса и деятельности международных спортивных организаций.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Николай Наумов: "Хотели купить Неймара, Но Гатагов был не хуже"

Недавно в сети появился ролик, как 16-летние игроки "Сантоса" Неймар и Коутинью празднуют победу в финале турнира Mediterranean Cup-2008 над московским "Локомотивом". Спустя 10 лет бывший президент железнодорожников Николай Наумов рассказал "СЭ", как красно-зеленые вели нынешнюю звезду "ПСЖ" и почему не удержали Кокорина.

ОТДУШИНА ОЛАНАРЕ. В этом году у ЦСКА забивают только форварды

До первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" осталось меньше недели. Поэтому контрольная игра с "Эльче", завершившая накануне разгромной победой армейцев со счетом 3:0, стала последней на втором сборе в Испании для основного состава ЦСКА. Против "Торревьехи" играл резерв, но встреча получилась еще более результативной – 7:0!

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