Драка в финале Кубка, Овечкин "сломал" Кросби

Сегодня. Сочи. "Урал" - "Локомотив" - 0:2. Драка в концовке финала. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 2 мая.

КУБОК. Рукопашный финал

Два безответных гола "Локо", праздник на трибунах, четыре удаления и массовая драка – решающий матч Кубка России-2016/17 в Сочи получился жарким!

РАСКАДРОВКА. Кубок с боем

Главные вопросы о футбольно-рукопашном бое в сочинском финале Кубка России. Кадры прилагаются.

РАСКЛАД. Станет ли "Спартак" чемпионом "на диване"?

До окончания чемпионата осталось всего четыре тура. "СЭ" выделяет главные интриги финиша сезона.

ТРАВМА. "Вашингтон" уносит ноги от Малкина, "Питтсбург" теряет Кросби

Первое домашнее поражение "Пингвинз" в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина – таков сюжет третьего матча центрового противостояния второго раунда Кубка Стэнли.

РЕАКЦИЯ. "Овечкину надо запретить играть в Кубке Стэнли из-за травмы Кросби"

Североамериканская пресса реагирует на травму капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби. И винит во всем капитана "Вашингтона".

СОСТАВ. Знарок не обсуждает Радулова

Во вторник прошла последняя тренировка национальной команды перед отлетом в Кельн, где 5 мая начнется чемпионат мира по хоккею. Олег Знарок назвал расширенный состав из 28 человек, а Сергея Мозякина назначили капитаном.

КОНТРАКТ. Никита Зайцев: "Критика Дона Черри? Он не смотрит матчи "Торонто"

Российский защитник "Мэйпл Ливз" подписал семилетний контракт с клубом на общую сумму в 31,5 миллиона долларов. После достижения соглашения с "Торонто" Никита Зайцев дал интервью "СЭ".