Допинговая тень на ЧМ-2018, история от Овечкина, старт биатлонного сезона

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 26 ноября.

ПРОБЛЕМА. Операция "Русский допинг". Новая цель – ЧМ-2018

Поставив олимпийскую сборную России на грань исключения из списка участников Игр-2018, борцы с "русским допингом" попытаются лишить нас своей команды на домашнем чемпионате мира по футболу. Олег ШАМОНАЕВ перебрасывает мостик из летних и зимних олимпийских видов спорта в вид спорта №1.

СНАЙПЕР. И снова Вернблум!

Пятый гол в сезоне шведского легионера ЦСКА, вновь вышедшего на позиции центрфорварда, принес армейцам важную победу. После хабаровского морозного дубля Понтус Вернблум провел в Казани единственный во встрече мяч.

БОМБАРДИР. Привет с Урала! Смолов догнал Кокорина

Девятый гол в сезоне Федора Смолова позволил "Краснодару" победить в Екатеринбурге. Вместе с тем лучший бомбардир двух последних чемпионатов России добрался до лидера гонки из "Зенита".

ХЕТ-ТРИК. Машина времени от Овечкина

"Вашингтон" снова побеждает благодаря своему капитану. Александр Овечкин оформил хет-трик в гостевой игре с "Торонто", обновил ряд рекордов и посвятил голы приглашенному им на матч юному хоккеисту, поборовшему рак.

ДОПИНГ. Правда на правду. Россия и МОК начали словесную драку

Российские спортсмены не выдержали и стали отвечать на нападки после массового пересмотра результатов Олимпиады в Сочи. В итоге МОК требует уменьшить давление на дисциплинарную комиссию Освальда.

БИАТЛОН. Россия зацепилась за восьмое место. Могло быть хуже

В первой гонке нового сезона – одиночной смешанной эстафете победу одержала сборная Австрии. Российский дуэт в составе Виктории Сливко и Матвея Елисеева финишировал восьмым. Дальше – "классическая" смешанная эстафета.

ЛЫЖИ. Освальду ответили двумя бронзами

В Финляндии прошел первый этап Кубка мира, в котором многолетние лидеры сборной России не добежали до медалей. Зато отличились представители нового поколения. Всем обвинителям назло.

БОКС. Крашер снова с титулом

Россиянин Сергей Ковалев одержал победу над украинцем Вячеславом Шабранским в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Бой в Нью-Йорке завершился техническим нокаутом во втором раунде. Андрей БАЗДРЕВ – о том, как прошла перезагрузка Ковалева.

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