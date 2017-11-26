Допинговая тень на ЧМ-2018, история от Овечкина, старт биатлонного сезона

ПРОБЛЕМА. Операция "Русский допинг". Новая цель – ЧМ-2018
Поставив олимпийскую сборную России на грань исключения из списка участников Игр-2018, борцы с "русским допингом" попытаются лишить нас своей команды на домашнем чемпионате мира по футболу. Олег ШАМОНАЕВ перебрасывает мостик из летних и зимних олимпийских видов спорта в вид спорта №1.
СНАЙПЕР. И снова Вернблум!
Пятый гол в сезоне шведского легионера ЦСКА, вновь вышедшего на позиции центрфорварда, принес армейцам важную победу. После хабаровского морозного дубля Понтус Вернблум провел в Казани единственный во встрече мяч.
БОМБАРДИР. Привет с Урала! Смолов догнал Кокорина
Девятый гол в сезоне Федора Смолова позволил "Краснодару" победить в Екатеринбурге. Вместе с тем лучший бомбардир двух последних чемпионатов России добрался до лидера гонки из "Зенита".
ХЕТ-ТРИК. Машина времени от Овечкина
"Вашингтон" снова побеждает благодаря своему капитану. Александр Овечкин оформил хет-трик в гостевой игре с "Торонто", обновил ряд рекордов и посвятил голы приглашенному им на матч юному хоккеисту, поборовшему рак.
ДОПИНГ. Правда на правду. Россия и МОК начали словесную драку
Российские спортсмены не выдержали и стали отвечать на нападки после массового пересмотра результатов Олимпиады в Сочи. В итоге МОК требует уменьшить давление на дисциплинарную комиссию Освальда.
БИАТЛОН. Россия зацепилась за восьмое место. Могло быть хуже
В первой гонке нового сезона – одиночной смешанной эстафете победу одержала сборная Австрии. Российский дуэт в составе Виктории Сливко и Матвея Елисеева финишировал восьмым. Дальше – "классическая" смешанная эстафета.
ЛЫЖИ. Освальду ответили двумя бронзами
В Финляндии прошел первый этап Кубка мира, в котором многолетние лидеры сборной России не добежали до медалей. Зато отличились представители нового поколения. Всем обвинителям назло.
БОКС. Крашер снова с титулом
Россиянин Сергей Ковалев одержал победу над украинцем Вячеславом Шабранским в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Бой в Нью-Йорке завершился техническим нокаутом во втором раунде. Андрей БАЗДРЕВ – о том, как прошла перезагрузка Ковалева.
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