Долгожданный день "Спартака", провал Оланаре и судьба Квята

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 13 сентября.

ГЕРОЙ И АНТИГЕРОЙ. Шедевр Жамалетдинова. Провал Оланаре

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после игры с "Бенфикой" заявил, что форвард Оланаре, на его взгляд, провел один из лучших матчей за последнее время. И надо сказать, что всей неоднозначности, на первый взгляд, этого суждения, белорусский специалист прав – играть хуже, чем Оланаре в предыдущих встречах, попросту невозможно. Некуда хуже. Анализируем игру группы атаки ЦСКА в матче с "Бенфикой" и выделяем героев.

НАКОНЕЦ-ТО! 95 ИЗ 96 россиян оправданы! Федерации не согласны с докладом Макларена

Американская газета New York Times опубликовала внутренний циркуляр Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Согласно нему 95 российских спортсменов, которые подозревались в употреблении допинга на основании доклада Ричарда Макларена, оправданы из-за недостатка доказательств. Но публикация американской прессы может как сыграть России на руку, так и навредить. Объясняем почему.

КРИТИКА. Валерий Газзаев: "Теперь сборная России должна сыграть с "Енисеем" и "Крыльями", лидерами ФНЛ"

Большое интервью знаменитого российского тренера (теперь – депутата Государственной думы РФ) о главных событиях в нашем футболе за последний месяц.

ЕВРОБАСКЕТ. Греция – Россия. Live!

В среду сборная России проведет важнейший матч на чемпионате Европы. В 18.45 по московскому времени в Стамбуле начнется четвертьфинал, где нашим соперником станет Греция. Следите за главным событием недели с помощью трансляции "СЭ".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Промес, давай как Тихонов! Как стартовал "Спартак"

Сегодня – 12-й старт "Спартака" в групповом турнире Лиги чемпионов. Вспоминаем, как красно-белые играли свои первые матчи в самом престижном клубном турнире Европы.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Возвращение в ЦСКА – это не поражение". Алексей Марченко рассчитывает вернуться в НХЛ

Приезд из НХЛ Алексея Марченко стал самым неожиданным из всех, что случились в этом межсезонье. Защитник долгое время шел к НХЛ, пробился в "Детройт" из фарм-клуба, сыграл на Кубке мира, но в прошлом году неожиданно выбыл из состава, оказался в "Торонто", но не заиграл и там. В довольно мрачном интервью защитник красно-синих старается успокоить себя оптимистичными мыслями.

СЕНСАЦИЯ. Квята могут продать вместе с командой

Главным событием в "Формуле-1" перед "Гран-при Сингапура" стало объявление о прекращении сотрудничества двух легендарных брендов. "Макларен" досрочно расторг контракт с "Хондой", и со следующего сезона на болидах команды будут стоять силовые установки "Рено". "Хонда" из "Формулы-1" не уйдет, и это может отразиться на будущем Даниила Квята.

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