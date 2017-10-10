"Динамо" ждет Погребняка, Черчесов меняет сборную, Гамула жалеет Украину

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 10 октября.

ШОК. Дмитрий Хохлов: "Рассчитываю на всех. И на Погребняка тоже"

В минувшие выходные в московском "Динамо" грянула очередная революция – Юрий Калитвинцев был уволен с поста главного тренера, его место занял Дмитрий Хохлов. Сегодня бело-голубые, хранившие молчание, впервые провели открытую тренировку. После нее новый наставник столичной команды ответил на вопросы прессы и озвучил задачу команды.

КАТАЛОНСКИЙ КРИЗИС. Ла лига может завершиться досрочно?

Каталония замерла в ожидании. Время голосовать прошло в воскресенье, 1 октября – пришло время говорить. Официальные результаты референдума о независимости от Испании были переданы в каталонский Парламент в пятницу, и с этого момента начался отсчет 48 часов (считаются только рабочие дни), которые, по "Закону о референдуме о самоопределении", даются для провозглашения вердикта. Сегодня, в 19.00 по московскому времени начнется пленарное заседание Парламента, на котором Карлес Пучдемон, президент Каталонии, может объявить об одностороннем выходе региона из состава страны и образовании Каталонской Республики. Что будет с футболом?

ЭКСКЛЮЗИВ. Артемий Панарин: "В "Коламбусе" думают, что я свободно понимаю английский. А мне бы попроще"

Новый клуб российского форварда – "Коламбус" – начал сезон с двух совершенно разных по игре и результату матчей. Сначала "Блю Джекетс" победили дома "Айлендерс" (5:0), а затем в гостях уступили бывшей команде Панарина – "Чикаго" (1:5). После поражения от "Блэкхокс" Артемий дал интервью корреспонденту "СЭ".

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ. Что за сборная получилась у Черчесова?

Сегодня Россия принимает в Казани финалиста чемпионата мира – Иран. Эта встреча может стать определяющей для будущего целого ряда футболистов нашей национальной команды. Рассказываем, кого точно стоит ждать в составе национальной команды. За игрой, кстати, следите здесь.

МИМО ЧМ-2018. Игорь Гамула: "Жаль Украину. В России У нее было бы много болельщиков"

Известный тренер Игорь Гамула, долгое время работавший на Украине, – о непопадании команды Андрея Шевченко на чемпионат мира в Россию. Накануне украинцы на своем поле проиграли Хорватии (0:2).

СКАНДАЛ. Когда российский паспорт лучше американского

Власти Турции не пустили страну двух американских баскетболисток оренбургской "Надежды" – Эмму Кэннон и Брионне Джонс. Российский клуб должен в среду, 11 октября, провести в Стамбуле матч Евролиги с местным "Фенербахче". Причина – ухудшившиеся отношения Турции и США. Пострадать могут и другие российские клубы.

КРИЗИС ИДЕЙ? Как менялась форма сборной России

Французские СМИ узнали о том, какую форму будет использовать Россия на чемпионате мира-2018. Основной комплект будет выполнен в красном цвете с белыми вставками. Производителем экипировки национальной команды является adidas. "СЭ" проследил путь эволюции формы сборной России с 1988 года.

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