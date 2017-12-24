Дерзкий Рамос, российские вратари "зажигают" в НХЛ, Загитова выиграла чемпионат России

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 24 декабря.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ. Загитова – новая чемпионка России

Чемпионат России в женском одиночном катании завершился без сюрпризов. Алина Загитова стала новой чемпионкой страны, Мария Сотскова подтвердила свое право на путевку на чемпионат Европы и место в олимпийской сборной.

ПОБЕДА. Волейболистки казанского "Динамо" стали победительницами Кубка России

Волейболистки казанского "Динамо" выиграли золотые медали "Финала четырех" Кубка России. В финальном матче они обыграли "Енисей" со счетом 3:0 – 25:20, 25:18, 25:20.

НАШИ В АМЕРИКЕ: российские вратари снова на высоте

Андрей Василевский не пропустил и стал первой звездой матча, как и Сергей Бобровский, допустивший лишь одну ошибку.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Такого бы Месси - да в Нижнем на ЧМ-2018!

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер – о разгромной победе "Барселоны" над "Реалом" в класико.

ИСТОРИЯ. От "Вашингтона" до "Южного Урала". Герои золотого Баффало-2011 - где они сейчас?

Как сложилась карьера парней, которые шесть лет назад выиграли молодежные чемпионат мира по хоккею в Баффало.

РФПЛ. 5 открытий первой части сезона. От Кузяева до Джорджевича

"СЭ" рассказывает об игроках, которые приятно удивили этой осенью.

РОССИЯНАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО. Мбаппе, Вернер и Асенсио - в команде открытий Лиги чемпионов в 2017 году

УЕФА составил символическую сборную из игроков-открытий Лиги чемпионов по итогам 2017 года. В нее попали футболисты моложе 24 лет.

ФИГУРА. Капитан агрессивность. Почему все ненавидят Серхио Рамоса?

Защитник "Реала" – один из самых одиозных футболистов "Королевского клуба".