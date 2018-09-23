Дерби ЦСКА - "Спартак", "Зенит" зажег с "Локомотивом", нокаут карьеры Поветкина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 23 сентября.

ДЕРБИ. ЦСКА или "Спартак"?

Главное противостояние Москвы – ключевое дерби для Массимо Карреры. Все, что окружает игру армейцев и спартаковцев, и ее основные события – в онлайне, трансляции и материалах "СЭ".

ИГРА. Лидер победил чемпиона

Еще один топ-матч воскресенья – "Зенит" против "Локомотива", лидер против чемпиона, доминирующая команда Сергея Семака против попавшей в кризис команды Юрия Семина. Невероятный (или случайный) гол Шатова и ответ Баринова, два удара Ерохина и Дзюбы и дубль Шатова, ответ Алексея Миранчука и Смолова и точка от Дриусси – так питерцы оформили знаковую домашнюю победу в красивой игре. Просто жара - 5:3!

ЕВРОПА. Слуцкий упустил победу, Черышев против своей команды

В субботу в 6-м туре чемпионата Голландии "Витесс" не смог удержать победный счет против "АДО Ден Хаг" (1:1). В воскресенье Денис Черышев вышел за "Валенсию" против отпустившего его в аренду "Вильярреала". Матчи чемпионатов Испании и Италии "СЭ" показывает в прямом эфире.

БОКС. Джошуа – в огне. Поветкин – в нокауте

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF британец Энтони Джошуа защитил свои титулы в поединке против россиянина Александра Поветкина, отправив того в нокаут в седьмом раунде. Русскому Витязю пора завязывать?

РЕЙТИНГ. Эти парни заменят Овечкина и Малкина

В январе мы запустили постоянную рубрику, которую планируем обновлять два-три раза в год – рейтинг "30 лучших юниоров российского хоккея". В одном топ-листе собираем всех самых перспективных наших игроков и ранжируем их по степени таланта и шансам его реализовать. Время сентябрьского обновления.

ОТКРЫТИЕ. Его проклинали болельщики в "вышке", а сейчас он тренирует самую крутую команду КХЛ

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов – главное открытие нового сезона. Его команда одержала девять побед подряд со старта чемпионата. "СЭ" рассказывает историю тренера екатеринбургского клуба.

СКОРОСТЬ. Возвращение Квята – радоваться или плакать?

Удивительная карьера российского пилота совершает новый поворот. Как оценивать его второе появление в "Торо Россо"?

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