День сенсаций в Кубке России, эксклюзив с Дюковым и новый бой Емельяненко

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 20 сентября.

КУБОК РОССИИ. "Краснодар" и ЦСКА вылетели. Кто следующий?

Сегодня стартовала 1/16 финала Кубка России. По традиции многие клубы РФПЛ отнеслись к этому турниру без должной серьезности. Так, уже вылетели "Анжи", "Урал", "Краснодар", "Арсенал" и ЦСКА.

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Дюков: "Задача "Зенита" – войти в десятку сильнейших клубов Европы"

В понедельник "Зенит" разгромил "Уфу" (3:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. О старте нового сезона, трансферах, последних изменениях в системе петербургского клуба и общей ситуации в российском футболе в интервью "СЭ" рассказал председатель совета директоров сине-бело-голубых.

ОБЪЯСНЕНИЕ. Марко Трабукки: "Слова Карреры про игроков – просто эмоции"

Итальянский агент Марко Трабукки пожалуй, самый близкий Массимо Каррере человек из футбольного сообщества России, а потому его точка зрения в разгар кризиса "Спартака" крайне интересна. Напомним, по итогам первой трети чемпионата "Спартак" идет на восьмом месте, имея 13 очков и на 11 отставая от лидирующего "Зенита".

ВОЗВРАЩЕНИЕ? Яромир Ягр: "КХЛ мне интересна, потому что я хочу на Олимпиаду"

45-летний чешский нападающий Яромир Ягр в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о том, может ли вернуться в КХЛ этой осенью. Спойлер – возвращение суперзвезды мирового хоккея в Россию вполне реально.

КОЛОНКА КАЗАКОВА. "Спартак" как "Матильда"

Шум вокруг "Спартака" сопоставим сейчас разве что с бурлением общества, вызванном премьером "Матильды". Есть светлый образ главного героя – и есть сильное противоборство ему. И совершенно нет полутонов: только черные краски и белые, хотя в жизни так не бывает. Постоянный колумнист "СЭ" рассказывает, как относиться ко всему этому.

ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. Новый бой для Емельяненко. Будет ли он последним?

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко отправился в Америку для подписания контракта на новый бой. Возможно, заключительный в карьере. Или нет?

ЮМОР. Иван Соловьев: "Как "выключить" Кокорина? Есть у нас пара защитничков"

Полузащитник питерского "Динамо" Иван Соловьев, в свое время со скандалом перешедший в "Зенит" и оставшийся в итоге на пару лет без игровой практики, – о предстоящем кубковом матче с командой Роберто Манчини.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".