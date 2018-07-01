День матча России против Испании. Все, что нужно знать про это воскресенье

Сегодня - день матча России и Испании. Фото REUTERS

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 1 июля.

МАТЧ. Россия против Испании: игра за четвертьфинал

Сборная России проводит в "Лужниках" главный матч на чемпионате мира по футболу-2018. Соперник – сборная Испании. Все подробности матча – в нашем онлайне и материалах.

СОСТАВ. И все-таки – в пять защитников

Перед матчем тренерский штаб сборной назвал состав. Как и предполагал "СЭ", команда перестраивается на схему с пятью защитниками. Все об игре и том, что ее окружает, – в лайве дня и нашем видеоонлайне.

КОММЕНТАРИЙ. Матч жизни

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о первой игре плей-офф чемпионата мира в истории сборной России. Что нас ждет?

БОЛЕЛЬЩИКИ. "Россия выиграет 2:1!"

Антуражный репортаж Дмитрия ЗЕЛЕНОВА. Что происходило в Москве перед игрой в "Лужниках".

ПРЕССА. Британским СМИ пора извиняться за клевету о России

Хотя бы перед английскими фанатами. Они больше не верят в то, что пишут о хозяйке чемпионата мира по футболу-2018.

ИГРА. Дания на пути теневого фаворита

Во второй игре дня в Нижнем Новгороде сойдутся Хорватия и Дания. В этой паре определится соперник по четвертьфиналу победителя матча России и Испании. Вы за кого?

ЗВЕЗДЫ. Кто же теперь получит "Золотой мяч"?

В субботу, в первый день плей-офф ЧМ-2018, из турнира друг за другом вылетели Лионель Месси и Криштиану Роналду. Грустно это или все же прекрасно по-спортивному, вопрос о том, кто станет футболистом этого года, теперь открыт.

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