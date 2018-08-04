День дерби "Спартак" - "Локо", "Зенит" сушит, Хабиб и Конор подерутся

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 4 августа.

МАТЧ. "Локомотив" – "Спартак": большая игра

Чемпионы двух последних сезонов российской премьер-лиги сошлись в Черкизове. Удастся ли "Локо" и "Спартаку" проснуться после не самого яркого старта сезона? Все о матче – в онлайне и материалах "СЭ".

ЗЕНИТ. Дзюба и "Арсенал" не забили, все решил Шатов

Команда из Санкт-Петербурга оформила вторую сухую победу в чемпионате, первую на своем поле при Сергее Семаке. После гостевой встречи с дебютантом "Енисеем" зенитовцы выиграли у "Арсенала". Артем Дзюба бывшей команде не забил (как и она), соперника обидным голом удивил Олег Шатов.

"БЫКИ". "Краснодар" забрал победу в Екатеринбурге

"Урал" проиграл на своем поле во второй раз подряд – после "Анжи" три очка в концовке матча в Екатеринбурге добыл "Краснодар". Федор Смолов не забил, но помог партнерам, решающий гол на свой счет записал Павел Мамаев.

ФРАНЦИЯ. Китайский кошмар "Монако"

"Монако" Александра Головина начал новый сезон с сокрушительного поражения в матче за Суперкубок Франции, проиграв "ПСЖ" седьмой раз подряд. Россиянин на китайский выезд не полетел, а Радамель Фалькао, хоть и поехал, на поле не вышел.

БОЙ. Хабиб против Конора. Все, что нужно знать

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор все-таки встретятся в октагоне. UFC назначила дату боя. Поединок состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

БОКС. Ковалев и Бивол: дурацкие игры россиян

Пока же в ночь с субботы на воскресенье по Москве в Америке пройдут два других интересных поединка в профессиональном боксе. В Атлантик-Сити Сергей Ковалев проведет бой с Элейдером Альваресом, а Дмитрий Бивол – с Айзеком Чилембой. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию и подробно расскажет о главном в этих боях.

ЗОЛОТЫЕ. Три из трех: наши синхронистки снова побеждают

В Глазго продолжается чемпионат Европы. У сборной России по синхронному плаванию – золото в соревнованиях групп.

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