Демченко лишили двух медалей Сочи, эксклюзивный Каррера, Малкин обыграл Бобровского

ДОПИНГ. Демченко лишили двух медалей Сочи-2014
На основании доклада комиссии под руководством Дениса Освальда МОК лишил российского саночника Альберта Демченко двух медалей Сочи-2014 и пожизненно отстранил его от Олимпийских игр, сообщается в пресс-релизе распространенном МОК. На Играх в Сочи он завоевал два серебра – в личном первенстве и командных соревнованиях. Демченко уже завершил карьеру и в данный момент является главным тренером сборной России по санному спорту.
ЭКСКЛЮЗИВ. Массимо Каррера: "Аленичев прав, 0:7 – это позор. Но я и сейчас бы играл на победу"
Спецкор "СЭ" побывал в предрождественском Бергамо, где проводит отпуск главный тренер "Спартака". Перед вами – первая часть эксклюзивного интервью Карреры, которое состоялось у него дома.
НАШИ. Бобровский напрасно взбесил Малкина и Кросби
Великолепные действия российских легионеров не помогли "Коламбусу" победить, Малкин подрался и забил, и все самое интересное по итогам игрового дня НХЛ – в традиционном обзоре "СЭ".
КОНФЛИКТ. Унаи Эмери: "Дзюба называл меня тренеришкой? Не слышал"
Бывший главный тренер "Спартака", наставник "ПСЖ" Унаи Эмери сказал, что опыт работы в чемпионате России был для него очень важен и полезен. Испанский специалист отметил, что у него остались хорошие воспоминания о владельце московского клуба Леониде Федуне.
ЭКСКЛЮЗИВ. Сергей Карякин: "Если "Спартак" станет чемпионом, готов дать пару шахматных уроков Каррере"
Знаменитый российский гроссмейстер, давний болельщик красно-белых – об осенней части футбольного сезона и перспективах команды в весенней.
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"СЭ" – о тактических тенденциях чемпионата в первой части сезона.
5 ОТКРЫТИЙ ПЕРВОЙ ЧАСТИ СЕЗОНА. От Кузяева до Джорджевича
"СЭ" рассказывает об игроках, которые приятно удивили этой осенью.