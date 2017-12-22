Демченко лишили двух медалей Сочи, эксклюзивный Каррера, Малкин обыграл Бобровского

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 22 декабря.

ДОПИНГ. Демченко лишили двух медалей Сочи-2014

На основании доклада комиссии под руководством Дениса Освальда МОК лишил российского саночника Альберта Демченко двух медалей Сочи-2014 и пожизненно отстранил его от Олимпийских игр, сообщается в пресс-релизе распространенном МОК. На Играх в Сочи он завоевал два серебра – в личном первенстве и командных соревнованиях. Демченко уже завершил карьеру и в данный момент является главным тренером сборной России по санному спорту.

ЭКСКЛЮЗИВ. Массимо Каррера: "Аленичев прав, 0:7 – это позор. Но я и сейчас бы играл на победу"

Спецкор "СЭ" побывал в предрождественском Бергамо, где проводит отпуск главный тренер "Спартака". Перед вами – первая часть эксклюзивного интервью Карреры, которое состоялось у него дома.

НАШИ. Бобровский напрасно взбесил Малкина и Кросби

Великолепные действия российских легионеров не помогли "Коламбусу" победить, Малкин подрался и забил, и все самое интересное по итогам игрового дня НХЛ – в традиционном обзоре "СЭ".

КОНФЛИКТ. Унаи Эмери: "Дзюба называл меня тренеришкой? Не слышал"

Бывший главный тренер "Спартака", наставник "ПСЖ" Унаи Эмери сказал, что опыт работы в чемпионате России был для него очень важен и полезен. Испанский специалист отметил, что у него остались хорошие воспоминания о владельце московского клуба Леониде Федуне.

ЭКСКЛЮЗИВ. Сергей Карякин: "Если "Спартак" станет чемпионом, готов дать пару шахматных уроков Каррере"

Знаменитый российский гроссмейстер, давний болельщик красно-белых – об осенней части футбольного сезона и перспективах команды в весенней.

ЛИГА-КОНТРАТАКА. Главные тактические тренды РФПЛ

"СЭ" – о тактических тенденциях чемпионата в первой части сезона.

5 ОТКРЫТИЙ ПЕРВОЙ ЧАСТИ СЕЗОНА. От Кузяева до Джорджевича

"СЭ" рассказывает об игроках, которые приятно удивили этой осенью.