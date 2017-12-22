19:40 22 декабря | Вечерний "СЭ"

Демченко лишили двух медалей Сочи, эксклюзивный Каррера, Малкин обыграл Бобровского

Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"
Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 22 декабря.

ДОПИНГ. Демченко лишили двух медалей Сочи-2014

На основании доклада комиссии под руководством Дениса Освальда МОК лишил российского саночника Альберта Демченко двух медалей Сочи-2014 и пожизненно отстранил его от Олимпийских игр, сообщается в пресс-релизе распространенном МОК. На Играх в Сочи он завоевал два серебра – в личном первенстве и командных соревнованиях. Демченко уже завершил карьеру и в данный момент является главным тренером сборной России по санному спорту.

ЭКСКЛЮЗИВ. Массимо Каррера: "Аленичев прав, 0:7 – это позор. Но я и сейчас бы играл на победу"

Спецкор "СЭ" побывал в предрождественском Бергамо, где проводит отпуск главный тренер "Спартака". Перед вами – первая часть эксклюзивного интервью Карреры, которое состоялось у него дома.

НАШИ. Бобровский напрасно взбесил Малкина и Кросби

Великолепные действия российских легионеров не помогли "Коламбусу" победить, Малкин подрался и забил, и все самое интересное по итогам игрового дня НХЛ – в традиционном обзоре "СЭ".

КОНФЛИКТ. Унаи Эмери: "Дзюба называл меня тренеришкой? Не слышал"

Бывший главный тренер "Спартака", наставник "ПСЖ"  Унаи Эмери сказал, что опыт работы в чемпионате России был для него очень важен и полезен. Испанский специалист отметил, что у него остались хорошие воспоминания о владельце московского клуба Леониде Федуне.

ЭКСКЛЮЗИВ. Сергей Карякин: "Если "Спартак" станет чемпионом, готов дать пару шахматных уроков Каррере"

Знаменитый российский гроссмейстер, давний болельщик красно-белых – об осенней части футбольного сезона и перспективах команды в весенней.

ЛИГА-КОНТРАТАКА. Главные тактические тренды РФПЛ

"СЭ" – о тактических тенденциях чемпионата в первой части сезона.

5 ОТКРЫТИЙ ПЕРВОЙ ЧАСТИ СЕЗОНА. От Кузяева до Джорджевича

"СЭ" рассказывает об игроках, которые приятно удивили этой осенью.

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