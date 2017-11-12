Давка в Лужниках, скандал вокруг Черноусова, сэйв года Бобровского

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 12 ноября.

МАТЧ. Россия против Месси: чего нам не хватило

Возврат к субботнему матчу Россия – Аргентина. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР резюмирует: дисциплина есть, остро нуждаемся в творчестве. И делится другими наблюдениями об игре в Лужниках.

ДАВКА. Народ гнали из Лужников до Парка культуры!

По окончании матча Россия – Аргентина возле стадиона "Лужники" возникли жуткие людские заторы. "СЭ" – о том, как это было.

ТРИБУНА. "Не сомневаюсь, мы все исправим. Но в субботу в Лужниках был "совок"

Известный телекомментатор, посол чемпионата мира-2018 Дмитрий Губерниев с рядовыми болельщиками пришел в ужас от организации матча Россия – Аргентина. И подробно рассказал "СЭ", как застрял на трибуне главной арены страны.

СОЧИ-2014. Загадка Черноусова: предатель или жертва интриг?

Известный тренер Юрий Бородавко на этой неделе публично обвинил одного из наших лыжников Илью Черноусова в том, что тот "сдал" ВАДА своих бывших товарищей по сборной России в попытке получить золотую медаль Олимпиады в Сочи. "СЭ" провел собственное расследование, чтобы убедиться, в чем на самом деле виноват Черноусов?

ЕВРОТУР. "Этот русский – сумасшедший"

Сборная России разобралась с Чехией в своем последнем матче на Кубке "Карьяла"-2017. И отправилась болеть за Канаду, которая может помочь ей выиграть первый этап Евротура. Подробности – в заметках из Хельсинки.

СПАСЕНИЕ. Чудо-сэйв Бобровского. Как он это сделал?!

В ночных матчах НХЛ "Коламбус" добился трудной гостевой победы над "Детройтом" стараниями Артемия Панарина и Сергея Бобровского. Российский вратарь сделал такой сэйв, который лучше один раз увидеть. И обязательно пересмотреть.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Оксана Сливенко: "Я против допинга. Но мне жалко ребят, которые должны вернуть медали"

30-летняя спортсменка внезапно стала первой в истории России олимпийской чемпионкой по тяжелой атлетике. Правда, золотой медали у нее пока еще нет. Хотя с момента Игр в Пекине прошло девять лет.

ПОТЕРЯ. Вечный полет

В Непале погиб Валерий Розов, самый экстремальный спортсмен на планете. Он совершил то, о чем будут вспоминать всегда.

БОКС. Бетербиев бьет Келлинга. Следующий – Ковалев?

Российский боксер Артур Бетербиев нокаутировал в 12-м раунде немца Энрико Келлинга и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Время выбирать нового соперника.

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