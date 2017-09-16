ЦСКА взломал "Ростов", Россия - Испания на Евробаскете, бой Головкина против шоу Мейвезера

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 16 сентября.

ЧЕМПИОНАТ. Москва опять огорчила Кучука

ЦСКА в матче 10-го тура премьер-лиги на своем поле нанес поражение "Ростову" – 2:0. Донской клуб потерпел первое за восемь встреч поражение. Не обошлось без спорной ситуации со взятием ворот – и снова пострадали армейцы.

ЧЕМПИОН. Потери "Спартака"

"Спартак" отправился на матч премьер-лиги против "Тосно" без ряда игроков. Список тех, кто не полетел в Санкт-Петербург, мог бы конкурировать со стартовым составом на воскресную встречу.

АНГЛИЯ. Замена Слуцкого спасла "Халл"

В матче вылетевших из премьер-лиги соперников победа не досталась никому. За "тигров" в ворота "Сандерленда" забил вышедший на замену Мейлер. Удачный ход ушедшего от очередного поражения Леонида Слуцкого.

ЕВРОБАСКЕТ. Россия vs Испания: теперь за бронзу

Сборная России поздно вечером в пятницу уступила Сербии в полуфинале Евробаскета (79:87) и в воскресенье встретится в своем заключительном матче на турнире с Испанией. Как 10 лет назад. Только теперь играем не за золото, а за бронзу.

ЗВЕЗДА. Джон Роберт Холден: "У России есть преимущество над Испанией"

Чемпион Европы-2007 – о полуфинале Евробаскета с Сербией, шансах сборной России на третье место во встрече с Испанией, Алексее Шведе и Луке Дончиче. С 10-летием победы на чемпионате Европы, Джон Роберт и Россия!

МНЕНИЕ. "Обвинения Овечкина в предательстве несправедливы"

Первый президент КХЛ Александр МЕДВЕДЕВ – о победной серии СКА и проблемах ЦСКА с посещаемостью. А также о преградах между Александром Овечкиным и Олимпиадой-2018, главной теме пятницы, года и сезона.

СКОРОСТЬ. Квята все достало

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Сингапура", его конкурент в борьбе за чемпионство Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" стал пятым. Даниил Квят оказался 13-м и вернулся в боксы "Торо Россо" с емкой и нецензурной формулировкой.

АУТ? Россия на грани вылета

Сборная России оказалась в тяжелом положении после двух дней матча плей-офф Кубка Дэвиса за место в Мировой группе против Венгрии. В субботу Даниил Медведев и Константин Кравчук проиграли двум лидерам команды хозяев Мартину Фучовичу и Атилле Балажу.

БОЙ. Армагеддон в Лас-Вегасе

В воскресенье рано утром по московскому времени состоится главный поединок года в среднем весе: в ринге сойдутся Геннадий Головкин из Казахстана и мексиканец Сауль Альварес. И это может оказаться круче шоу Мейвезер – Макгрегор. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка, который не покажут по ТВ. Ориентировочное время начала боя – 6.00 по Москве.

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