ЦСКА в ожидании миллионов, похвала Кокорину и большие изменения в "Спартаке"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 23 августа.

ЭКСКЛЮЗИВ. Станислав Черчесов: "Кокорина – с возвращением в футбол!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью обозревателю "СЭ" Игорь РАБИНЕРУ прокомментировал необычный состав на сентябрьском сборе и высказался о полярных ситуациях нападающих "Зенита" Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

БИТВА. В пользу ЦСКА "лишний" гол и опыт

Ответный матч с "Янг Бойз" армейцы начнут с форой в один мяч, которая может стать решающей в этом споре. А спор идет за огромные суммы, которые получит победитель за выход в групповой турнир главного клубного турнира Европы. "СЭ" посчитал, сколько армейцы получат, если пройдут соперников из Берна.

ПЕРЕВОРОТ. Трансферами в "Спартаке" теперь занимается Каррера

Счет пошел на дни. Любой переход в "Спартак" (если состоится) будет совершен на флажке. В таких случаях говорят, что время играет против покупателя. Меньше времени – выше цена. Измором на переговорах уже никого не возьмешь, дорог каждый час. Рассказываем, как до такого дошло и что теперь изменится.

ДЕНЬГИ. Потолок честности. Почему в стратегию КХЛ очень сложно верить

Почему решение КХЛ о разрешении клубам выводить двух игроков за потолок зарплат – это плохо для лиги. Когда в мае КХЛ изгоняла "Кузню", широким массам была представлена многолетняя стратегия развития лиги. На бумаге – все красиво и рационально, светлое или хотя бы посветлевшее будущее должно было ждать нас уже к середине двадцатых годов, но…

ЗАЯВЛЕНИЕ. Роберто Манчини: "Дзюба готов сыграть и в четверг, и в воскресенье"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о новичке сине-бело-голубых Эмилиано Ригони, заявил, что Дзюба и Шатов смогут сыграть против "Утрехта", и поделился впечатлениями от похода в Ледовый на хоккейный матч СКА – ЦСКА.

СКАНДАЛ. "Барселона" подает на Неймара в суд

Хорошие отношения между руководством "Барселоны" и бывшим нападающим команды Неймаром в прошлом. Сине-гранатовые подали на бразильца в суд. Объясняем, почему так произошло.

НОВИЧОК. Эдер, которого ненавидит Франция. Кто едет в "Локо"

"Локомотив" объявил о том, что арендовал нападающего "Лилля" Эдера. Год назад 29-летний нападающий стал героем Португалии, когда забил победный мяч в финале чемпионата Европы против Франции.

КРИТИКА. Роман Власов: "Может быть, все к лучшему – буду злее"

Спецкору "СЭ" Елене ВАЙЦЕХОВСКОЙ на чемпионате мира по борьбе долго пришлось ждать в отеле Романа Власова. Московское время уже вплотную подходило к полуночи, когда двукратный олимпийский чемпион появился в дверях и рассказал, как он провалился на турнире.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".