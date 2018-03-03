ЦСКА потерял Фернандеса, скандальный матч "Зенита" и Ковалев идет разрушать

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 3 марта.

ПОБЕДА. Универсальнейший солдат Вернблум снова спас ЦСКА

Чемпионат России вернулся в пятницу, а программу субботы открыл матч армейцев с "Уралом". Красно-синие на своем поле час бились о стену защиты гостей, и в итоге их преимущество сказалось. Команду снова выручил Понтус Вернблум.

ЛАЗАРЕТ. БЕЗ-защитный ад Черчесова

Травма защитника ЦСКА Мариу Фернандеса, который может пропустить почти месяц, стала уже третьим с нового года повреждением, полученным игроком обороны нашей национальной команды. Грустная подборка.

СКАНДАЛ. Файер у вратаря "Амкара" и два удаления "Зенита"

Петербургский клуб потерял очки в домашнем матче с "Амкаром". Вечер в Питере запомнился всем, кроме футбола.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Южное дерби Шалимова и Карпина

В заключительном матче субботы "Краснодар" принимает "Ростов", а Игорь Шалимов – Валерия Карпина. Оба специалиста родились в один день одного года – 2 февраля 1969-го. Для кого будет счастливым 3 марта 2018-го – для тренера "быков" или для его дебютирующего в донском клубе визави?

ДЕРБИ. Ари: "Пора повторить хет-трик в ворота "Спартака"!"

В воскресенье в центральном матче уик-энда в Черкизове сыграют "Локомотив" и "Спартак". Нападающий лидера чемпионата рассказал "СЭ", почему теперь будет праздновать голы красно-белым, и заявил, что Мануэл Фернандеш сильнее Промеса.

ИСТОРИЯ. Видеоповторы узаконены

Сегодня Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) внес изменения в правила игры, узаконив применение видеоарбитров. И это не все из того, что мы ждем на чемпионате мира-2018 в России.

БОКС. "Крашер" Ковалев снова на охоте и шанс для Бивола

В ночь с 3 на 4 марта на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке российский полутяжеловес Сергей Ковалев будет отстаивать титул чемпиона мира по версии WBO в бою против соотечественника Игоря Михалкина. А один из самых перспективных российских боксеров Дмитрий Бивол встретится с кубинцем Салливаном Баррерой в бою за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

ЕДИНОБОРСТВА. Александр Емельяненко: "С Харитоновым и Олейником не буду драться принципиально"

Емельяненко-младший в воскресенье в Тольятти проведет третий бой после освобождения из тюрьмы – он сразится с Шимоном Байором из Польши. Накануне поединка Александр дал новое эксклюзивное интервью "СЭ".

ЛЫЖИ. Ретивых обогнал Клебо. А канадцы возмущаются

Не получивший приглашения на Олимпиаду без объяснения причин Глеб Ретивых занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Лахти. В то же время в Северной Америке никак не могут простить россиянам успехи на Играх в Пхенчхане.

ХОККЕЙ. Ковальчук, Дацюк, Войнов: последний поход звездной империи?

В субботу стартовал плей-офф КХЛ. Действующий чемпион СКА и к этому розыгрышу Кубка Гагарина подошел в качестве главного фаворита. Однако уже в ближайшее межсезонье клуб из Санкт-Петербурга может пережить серьезную перестройку состава.

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