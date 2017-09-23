ЦСКА потерял Фернандеса, 19 травм "Спартака" и бой Кудряшова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 23 сентября.

ДЕРБИ. Ничья и сотрясение

ЦСКА между вылетом из Кубка России и матчем Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" не смог победить "Динамо" в столичном дерби – 0:0. Вдобавок вице-чемпион потерял Мариу Фернандеса, который теперь из-за сотрясения мозга может пропустить игру с англичанами в среду. Тревожно.

ЧЕМПИОН. "Спартак" и палата №19

"Спартак" свой матч Лиги чемпионов с "Ливерпулем" проведет во вторник. А в субботу после кубковой победы над "Кубанью" ищет доказательства своего выхода из кризиса во встрече с "Анжи". Травмам вопреки – с июня по конец сентября футболисты Массимо Карреры получили уже 19 повреждений разной степени тяжести (полный список прилагается).

ТРЕНДЫ. Как меняются "Зенит", "Спартак", ЦСКА и другие

Приводим основные тактические тенденции первой трети чемпионата России. Выделяем важные перемены в игре топ-клубов.

ЛИДЕР. Эмилиано Ригони: "Пока не считаю "Спартак" конкурентом"

Аргентинский полузащитник "Зенита" в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал, как шутит Дзюба, в каком клубе мечтает оказаться в будущем и на каком музыкальном инструменте умеет играть. Красно-белым досталось отдельно.

ДУЭЛЬ. Смолов vs Кокорин: кто выиграет баттл?

Они начинали вместе в "Динамо", им обоим предрекали большое будущее. Потом их пути разошлись, у каждого были свои взлеты и падения, но теперь, кажется, они одинаково хороши. Кто победит в воскресном центральном матче тура – "Краснодар" или "Зенит" – зависит от противостояния Федора Смолова и Александра Кокорина.

МНЕНИЕ. Валерий Газзаев: "Вылет из Кубка не ставит под сомнение уровень "Зенита" и ЦСКА"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев – о неожиданных результатах Кубка России, где сразу 10 клубов РФПЛ выбыли из борьбы в 1/16 финала. Как всегда – ярко и по делу.

ЗВЕЗДА. Тренер "Вашингтона" уже критикует Овечкина

Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин пропустил очередной предсезонный матч с "Сент-Луисом". Зато ему "прилетело" за предыдущий – с "Монреалем".

ПРОЩАНИЕ. Кавагути и Смирнов: недолетевшие спутники

Двукратные чемпионы Европы Юко Кавагути и Александр Смирнов объявили об окончании карьеры. Стоит ли считать ее успешной?

БОЙ. Испытание на прочность для Кувалды

В ночь с субботу на воскресенье россиянин Дмитрий Кудряшов встретится с кубинцем Юниером Дортикосом в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). "СЭ" представляет главный бой выходных, ведет его онлайн-трансляцию и готовит разбор поединка.

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