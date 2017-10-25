ЦСКА обошел "Спартак", Нобоа верит в "Зенит" и Шипачев уехал в АХЛ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 25 октября.

КУБОК РОССИИ. Ave, Massimo!

В эти минуты в 1/8 финала Кубка России Массимо Каррера проводит свой 50-й матч во главе "Спартака". Символично, что в соперниках тоже "Спартак". Только из Нальчика. Следите за главным поединков этой стадии – здесь. Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать подробный разбор матча, хайлайты, комментарии участников игры и наших ведущих авторов.

ЛИДЕР. Юрий Семин: "С Манчини встречались еще в прошлом веке!"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" рассказал, как его команда стала лидером чемпионата, а также вспомнил свои предыдущие встречи с Роберто Манчини, чей "Зенит" примет железнодорожников уже в воскресенье.

БИТВА. 6 главных историй матчей "Зенит" – "Локомотив"

Болельщики уже сейчас начали предвкушать битву лидеров чемпионата России – "Локомотива" и "Зенита" в ближайший в уик-энд. Победитель игры в Санкт-Петербурге сможет единолично возглавить таблицу РФПЛ. Чьи же шансы выше? Кажется, они равны. А пока самое время вспомнить самые яркие моменты матчей "Зенита" с "Локомотивом".

ОПЯТЬ. Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Шипачев попал в западню

Пока в Лас-Вегасе празднуют очередную победу – над "Чикаго" – российский форвард Вадим Шипачев, со своим девятимиллионным контрактом на два года, после трех матчей и одной шайбы в НХЛ снова был переведен в фарм-клуб. По совпадению, из того же Чикаго, только вместо "Блэкхкокс" – "Вулвз". Почему это случилось снова?

НЕОЖИДАННОСТЬ. ЦСКА опередил "Спартак". Что-то здесь не так

В минувшем 14-м туре премьер-лиги посещаемость домашнего матча ЦСКА с "Зенитом" оказалась выше, чем у "Спартака" с "Амкаром". Разбираемся, что здесь не так. Действительно неожиданная новость…

ЭКСКЛЮЗИВ. Кристиан Нобоа: "Не думаю о том, чтобы попросить "Зенит" меня отпустить"

32-летний полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа, не имеющий сейчас постоянной игровой практики, подчеркнул, что доволен своей формой. В этом сезоне эквадорец провел за сине-бело-голубых шесть матчей во всех турнирах (три в Лиге Европы, два в премьер-лиге и один в Кубке России) и отдал три голевые передачи. Почему хавбек сел на лавку – рассказывает он сам.

ЭТО КОНЕЦ? Квят вышел на биржу труда

Российский пилот Даниил Квят не будет выступать до конца нынешнего сезона, сосредоточившись на поисках новой команды или места в других автогоночных сериях. Возможно, завершена и вся карьера россиянина в "Королевской серии".

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