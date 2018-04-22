ЦСКА обошел "Спартак", Дзюба забил "Зениту", "Ак Барс" взял Кубок Гагарина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 22 апреля.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЦСКА обошел "Краснодар"

В яркой битве ЦСКА и "Краснодара" в Москве армейцы одержали волевую победу – 2:1, дубль в команде Виктора Гончаренко оформил Ахмед Муса. Вместе с тем армейцы оторвались от одного из конкурентов по борьбе за место в первой тройке, обошли "Зенит" и потеснили (как минимум на сутки) со второго места "Спартак". "Локомотив" тем временем принимает "Уфу".

ФОРВАРД. Дзюба не покорился "Зениту"

Матч "Арсенала" и "Зенита" в Туле получился одним из самых ярких в сезоне. Суперрезультативная ничья 3:3, сумасшедшие голы Горбатенко и Ткачева, мяч Паредеса ударом от углового и дубль Кузяева, а последнее слово сказал отличившийся в концовке в меньшинстве Дзюба. Все условия сделки по выходу на поле арендованного зенитовца – здесь.

ШЕДЕВР. "Сухой лист" Паредеса. А виноват Дзюба

Разбираем завораживающий момент, в котором "Зенит" в первый раз сравнял счет в Туле. Это было волшебно. Но ведь кто-то виноват.

ВЫЛЕТ. Ташаев и Рауш отправили Хабаровск в ФНЛ

За три тура до окончания чемпионата хабаровская команда потеряла даже теоретические шансы продлить прописку в премьер-лиге. "Динамо" на Дальнем Востоке сделало, возможно, решающий шаг от зоны стыковых матчей.

ЛЕГИОНЕР. Аршавин проводит отличный сезон. Черчесову стоит задуматься

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин провел очередной уcпешный матч в чемпионате Казахстана сезона-2018. Нападающий "Кайрата" снова забил и сделал голевой пас.

КУБОК ГАГАРИНА. "Ак Барс" – чемпион

Казанский клуб в третий раз в истории выиграл главный трофей КХЛ. В пятом матче финала с ЦСКА команда Зинэтулы Билялетдинова в Казани одержала победу со счетом 1:0. Все заслуженно.

КУБОК СТЭНЛИ. "Вашингтон" в шаге от второго раунда, Панарин и Бобровский – от чемпионата мира

0-2 – не приговор. "Вашингтон" вышел вперед в серии плей-офф НХЛ с "Коламбусом". А "Тампа-Бэй" уже пробилась в следующий раунд Кубка Стэнли.

ДОПИНГ. "Меня просили: скажи, что стало плохо с сердцем"

Уличенная в употреблении запрещенного препарата во время Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане Надежда Сергеева в интервью "СЭ" прокомментировала свою положительную пробу. И заявила о желании подать в суд на руководителя ФМБА Владимира Уйбу. Ее правда.

ТЕННИС. Несвободное падение: Россия вылетела в третий дивизион

Российские теннисистки в дебютном матче капитана Игоря Андреева проиграли дома Латвии. Теперь они впервые с 1997 года сыграют в зоне Европа/Африка группы I Кубка федерации. Спасет ли Шарапова?

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