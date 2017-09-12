ЦСКА и "Спартак" открывают Лигу чемпионов. Месси пытается пробить Буффона

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 12 сентября.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЦСКА – в Лиссабоне, "Спартак" – в Мариборе

Сегодня и завтра ЦСКА и "Спартак" проведут свои первые матчи в групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18. У обеих наших команд есть большой опыт участия в главном турнире Старого света. Вспоминаем самые заметные вехи этих еврокампаний красно-синих и красно-белых. И следим за всем, что происходит вокруг двух главных встреч недели.

ДУЭЛЬ. Месси против Буффона

"Барселона" – "Ювентус", одна из лучших афиш, какие только можно придумать для первого игрового дня в Лиге чемпионов. Именно "Юве" закольцевал эпоху Луиса Энрике на "Камп Ноу", – от триумфа в первом его сезоне до провала в последнем. Как будет сегодня?

ВСЯ ПРАВДА. "Смолов поговорил с Галицким – может быть, трансфер не состоится никогда"

Вчера в гостях у "СЭ" побывал глава компании ProSportsManagment, с которым мы в течение двух часов обсудили множество тем российского футбола – от селекции "Зенита" и "Спартака" до ситуации с кандидатами в сборную. А одна из самых интересных частей разговора была посвящена несостоявшемуся переходу лучшего бомбардира двух последних чемпионатов.

ПОВОД. Пять причин верить в ЦСКА

Есть такая традиция: каждый год накануне старта в Лиге чемпионов оценивать возможности ЦСКА и искать поводы для оптимизма. Обычно их набирается не очень много, но в нынешнем сезоне свой первый матч армейцы проводят не в Германии и не в Италии, как это бывало в последние десять лет, а в Португалии, и это дает команде и ее болельщикам надежду на лучшее. Что способно помочь вице-чемпионам России в Лиссабоне - здесь.

АРГУМЕНТЫ. Почему Россия может выиграть Евробаскет

Блестящая победа над хорватами в 1/8 финала заставила поверить в то, что команда Сергея Базаревича заслуживает золота чемпионата Европы. Кажется, это вполне реально.

ЛИПНИЦКАЯ. Почему она ушла

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая дала первое интервью после завершения карьеры. И назвала причины ухода.

ЛУЧШИЙ ХОККЕЙ В ИСТОРИИ. Почему стоит пересмотреть финал Кубка Канады-87

Специально к 30-летнему юбилею финала Кубка Канады между "Кленовыми листьями" и СССР корреспондент "СЭ" пересмотрел все три матча той невероятной серии. Теперь он объясняет, почему вам стоит повторить его опыт.

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