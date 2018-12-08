ЦСКА будет зимовать в Лиге чемпионов, Загитова против японского цунами

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 8 декабря.

ТУР. Кто будет зимним чемпионом?

Первая часть чемпионата России подходит к концу – на следующей неделе турнир уйдет на перерыв, который продлится до начала марта. Рассказываем о главных интригах тура. В субботу после матча "Локомотив" – "Оренбург" пройдет игра "Анжи" – "Спартак". В воскресенье первая до весны команда чемпионата определится во встречах "Краснодар" – "Уфа" и "Зенит" – "Рубин".

ЦСКА. Нервотрепка вместо разгрома

Армейцы в непростом матче перед выездом в Мадрид на игру Лиги чемпионов с "Реалом" победили "Енисей" – 2:1. Вместе с тем команда Виктора Гончаренко гарантировала себе третье место на время зимней паузы. Впереди только "Краснодар" и "Зенит".

ЖАРА. Драки, четыре удаления и поражение "Ростова"

"Крылья Советов" одержали минимальную победу над командой Валерия Карпина. Арбитр Сергей Карасев показал три красные карточки игрокам и удалил главного тренера гостей.

МУТКО. 60!

Сегодня круглая дата у вице-премьера РФ, человека, который в разные годы возглавлял "Зенит", РФС, Министерство спорта, Оргкомитет ЧМ-2018, руководил подготовкой к Сочи-2014. Есть, что вспомнить. Наш корреспондент встретился с капитаном корабля, на котором когда-то служил моряком Виталий Леонтьевич. И эти цитаты вы вряд ли забудете.

ТАКОЙ ХОККЕЙ. Форвард "Локомотива" ударил арбитра в лицо

В пятничном матче КХЛ "Локомотив" – "Йокерит" форвард ярославцев Артур Каюмов атаковал у борта ударом локтем в голову защитника финнов Йеспера Йенсена, после чего на льду возникла потасовка. Разнимать ее принялись линейные судьи, а Каюмов ударил в лицо лайнсмена Ивана Дедюлю. Что это было?

БИАТЛОН. Российские "нули" и финская победа

Женский спринт на стартовом этапе Кубка мира в Поклюке выиграла Кайса Мякяряйнен. Лучшая из россиянок – Евгения Павлова – заняла восьмое место. Это главные итоги гонки.

ЛЫЖИ. Большунов – снова лидер Кубка мира. У Мельниченко – бронза

Норвежец Шур Рете стал победителем гонки на 30 км коньковым стилем с раздельным стартом на домашнем этапе Кубка мира в Бейтоштолене. Россиянин Андрей Мельниченко занял третье место, Александр Большунов финишировал шестым и вернул себе лидерство в общем зачете.

НОЧЬ. Как Загитовой обогнать Кихиру

В 0.55 по московскому времени в воскресенье в канадском Ванкувере стартует произвольная программа у женщин в финале "Гран-при" по фигурному катанию. В короткой Алина Загитова потерпела одно из самых существенных поражений в своей карьере, но шанс отыграться в противостоянии с японкой Рикой Кихирой еще есть.

БОКС. Ломаченко возвращается после травмы

Василий Ломаченко не выходил на ринг с мая, когда победил Хорхе Линареса, стал чемпионом мира по версии WBA в легком весе и получил травму плеча. В ночь на воскресенье на арене "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке украинец попробует взять второй пояс в этом дивизионе, соперником будет пуэрториканец Хосе Педраса.

UFC. "ММА – не женское дело? Даже не спорю с этим"

В воскресенье рано утром по московскому времени в Торонто пройдет шоу UFC 231. В его рамках Валентина Шевченко, имеющая российское, киргизское и перуанское гражданство, встретится с Йоанной Енджейчик. На кону в этом поединке будет стоять чемпионский титул в легком весе, а перед этим стоит почитать интервью девушки.

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