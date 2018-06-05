Чумовой Кузнецов, эксклюзивный А. Федун и последний шанс сборной перед ЧМ-2018

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 5 июня.

ГЕРОИ. "Вашингтон" разорвал оборону "Вегаса". Овечкин и Кузнецов – в шаге от Кубка Стэнли

Благодаря четырем передачам Евгения Кузнецова "Вашингтон" обыграл "Вегас" (6:2, 3-1 в серии) в четвертом матче финала Кубка Стэнли и теперь находится в одной победе от завоевания трофея. Представляем обзор главных событий встречи.

ПОБЕДА №3. К черту суеверия! Остановить такой "Вашингтон" невозможно

"Вашингтон" без пяти минут обладатель Кубка Стэнли. Еще пару месяцев назад эта фраза скорее говорила о том, что ее автор начинает понемногу двигаться умом. В выигрыш титула для команды из столицы США тогда было почти невозможно поверить. Сейчас после того как последовательно были разбиты "Коламбус", "Питтсбург", "Тампа" и почти повержен "Вегас" завершение финальной серии в ее пользу кажется неотвратимым.

МАТЧ. Сборная, докажи нам, что это мы не разбираемся в футболе!

Сегодня у команды Станислава Черчесова есть последний шанс хоть немного успокоить болельщиков перед ЧМ-2018, для этого нужно удачно сыграть с Турцией. Первый заместитель главного редактор Дмитрий СИМОНОВ написал зубодробительный текст, в котором призвал некоторых футболистов сборной одуматься, а не противопоставлять себя 144-миллионов армии болельщиков. Обязательно к прочтению.

СИБИРЯК. Невероятный путь Федора Кудряшова в сборную России

Вот вам вовсе не американская, а самая что ни на есть русская история успеха. Он родился в селе под Иркутском с населением в пару тысяч человек, в юности бился против дядек за команду второй лиги "Сибиряк" из города Братск, играл в Томске, Грозном, Ростове и никогда не считался звездой – но к ЧМ-2018 стал главным игроком сборной Станислава Черчесова. Прочитав этот текст, вы будете просто обязаны болеть персонально за Кудряшова.

КОНФЛИКТ 2.0. "Спартак" купил француза. "Краснодар" возмущен

"Спартак" сделал первое летнее приобретение, подписав контракт с 24-летним центральным защитником бельгийского "Гента" Самюэлем Жиго. Факт перехода франзуза в московскую команду вызвал возмущение со стороны "Краснодара". Генеральный директор кубанского клуба Владимир Хашиг сообщил "СЭ", что краснодарцы уже договорились с Жиго, однако "Спартак", хотя и был предупрежден, повел себя некорректно, вмешавшись в переговоры. И это не первая ссора клубов.

НАДЕЖДА. Жиго сделает "Спартак" сильнее. Доказательства

Имя новобранца удивило не меньше, чем тишина, в которой была заключена эта сделка. Обычно подписи в контракте предшествуют недели горячих споров в социальных сетях, подогреваемых все новыми слухами. А тут как-то сразу бац – и объявили. Не предоставив возможность изучить видеонарезки, покопаться в иностранных источниках, выслушать авторитетов и, конечно, поругать селекцию клуба. Обломали, можно сказать, весь кайф. Михаил БОРЗЫКИН представляет новичка "Спартака".

ЭКСКЛЮЗИВ. Андрей Федун: "Промеса удерживать не будем"

Развернутое интервью генерального директора ООО "Стадион "Спартак", члена совета директоров красно-белых, в котором он рассказал о подготовке арены в Тушино к ЧМ-2018, оценил шансы сборной России, выразил свое отношение к отсутствию в национальной команде Дениса Глушакова с Дмитрием Комбаровым и затронул тему будущего главного тренера Массимо Карреры.

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