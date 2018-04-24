Черно-белый туман Карреры, итальянский тупик Заболотного и крутые битвы в Лиге чемпионов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 24 апреля.

ЭМОЦИИ. Увольнение Карреры сейчас – еще 16 лет без титула

У "Спартака" отличные болельщики – это видно на стадионах. Но еще у "Спартака" есть странные болельщики – это видно в интернете. Истеричные пессимисты, они настолько потребительски относятся к команде, что любой намек на кризис заставляет их взять в руки виртуальный автомат и начать массовые расстрелы. Сегодня в прицеле – Массимо Каррера.

БОЛЕЛЬЩИК. Евгений Кафельников: "Если будут выгонять Карреру – первый выйду с баннером в его защиту"

Свое мнение о неудачах "Спартака" в последних матчах в интервью "СЭ" высказал бывшая первая ракетка мира, известный болельщик красно-белых Евгений Кафельников.

КАРРЕРА VS МАНЧИНИ. Кто главный кандидат на пост тренера "Ювентуса"

Слухи об уходе Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" пошли после поражения от "Наполи" (0:1). Очередное чемпионство оказалось под угрозой. Поэтому итальянские СМИ тут же написали, что клуб может сменить тренера. И вот итальянская пресса написала, что "неожиданным" кандидатом стал Массимо Каррера, а вариантом "про запас" – Роберто Манчини.

ПОНИМАНИЕ. Не смейтесь над Заболотным

Новичок "Зенита", не забивший ни одного гола в 11 матчах, становится героем нового мема. Его даже не ругают – смеются. Справедливо ли это?

ГОСТЬ. Александр Егоров: "Трудно завершать карьеру. Подходил к полю – слезы накатывали"

В понедельник гостем редакции "СЭ" стал известный российский арбитр Александр Егоров, 17 апреля назначенный исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС. Как теперь будет развиваться судейский корпус?

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Фараон против империи и схватка колоссов

На этой неделе состоятся первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов, и Гоша ЧЕРНОВ нашел массу крутых интриг в противостояниях "Ливерпуль" – "Рома" и "Бавария" – "Реал".

РАССУЖДЕНИЯ. Знарок сделает ЦСКА чемпионом. Если его позовут

Поражение в финале Кубка Гагарина – это не конец света. И тем более не повод, чтобы рубить сплеча и устраивать "репрессии". Однако если речь идет о ЦСКА, то можно ожидать самого радикального развития события.

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