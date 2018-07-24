Черчесов - в космосе, трансфер лета в России и "Авангард" без "Арены-Омск"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 24 июля.

ТРЕНЕР. 10 друзей Черчесова

ФИФА назвала 11 номинантов на звание лучшего тренера 2018 года. Один из них – Станислав Черчесов. Космос?

ИГРОК. Неймар – вне топ-10

В список 10 претендентов на приз лучшего игрока года ФИФА включила Криштиану Роналду и Лионеля Месси. При этом в нем нет звезды Неймара. Докатился?

НОВИЧОК. Самый громкий трансфер лета

"Локомотив" объявил о переходе на правах аренды футболиста "ПСЖ" Гжегожа Крыховяка. Рассказываем о польском опорном полузащитнике, который будет играть за чемпиона России.

РАЗБОР. Новый "Зенит": как он меняется?

Выделяем ключевые изменения в игре невского клуба при Сергее Семаке и рассуждаем о будущем его футболистов. Мнение Геннадия Орлова о новом "Зените" и Артеме Дзюбе (с приветом "Спартаку") прилагается.

МЕССЕДЖ. "Черчесов правильно сделал, что не взял меня"

Защитник "Динамо" Константин Рауш с детства жил в Германии, с осени 2017-го вызывался в сборную России, а в Москву перебрался только в этом году. В состав национальной команды на чемпионат мира Рауш, однако, в итоге не попал.

ТАКОЙ ХОККЕЙ НЕ НУЖЕН. "Авангард" лишился крова

Надежды на успешный ремонт "Арены-Омск" минимальны. Где же будут играть "Ястребы" в новом сезоне КХЛ?

ДОПИНГ. Крушельницкий пойдет на сделку с судом

Мельдониевый скандал на Олимпийских играх-2018 получил продолжение. Керлингист сборной России Александр Крушельницкий, напарник и муж Анастасии Брызгаловой готов признать свою вину.

ПРОКОЛ. Пост в Инстаграм ценой в карьеру

Разбираемся в абсурдной истории знаменитого американского пловца Райана Лохте, который получил 14 месяцев допинговой дисквалификации. Вы удивитесь, когда поймете, за что наказан многократный олимпийский чемпион.

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