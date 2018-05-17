Черчесов объяснил отсутствие Глушакова, Фернандеш ответил Смородской, Орпик выдал секреты Овечкина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 17 мая.

СУПЕРБИТВА! Канада – Россия: это надо видеть

Сегодня Россия проводит суперматч на чемпионате мира – соперник Канада. Эту встречу всегда ждут по-особенному. Не пропустите то, что будут еще долго обсуждать.

КОМАНДА-2018. Станислав Черчесов: "Абонементов в сборную никому не выдаем"

Перед началом сбора национальной команды, который станет определяющим для ее выступления на ЧМ-2018, главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал обстоятельное интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ. В частности специалист рассказал про невызов в команду Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова и других игроков.

ЭКСКЛЮЗИВ. Мануэл Фернандеш: "Смородская понятия не имеет, что говорит"

"Локомотив" уверенно выиграл чемпионат России. Один из лучших игроков команды да и сезона вообще – португальский полузащитник Мануэл Фернандеш. В интервью "СЭ" он рассказал о том, как играл со сломанным ребром, удивился невызову Владислава Игнатьева в сборную России и прокомментировал слова Ольги Смородской, ранее его критиковавшей, о ее причастности к чемпионству.

ИНТРИГА. "В 11 утра Овечкин уже кричит: "Мама Люччия!" Что ест звезда "Вашингтона" перед матчами

Защитник "Вашингтона" Брукс Орпик на страницах The Players' Tribune рассказывает об отношениях с российскими партнерами по команде, а также оценивает выступление "Кэпиталз" в нынешнем розыгрыше плей-офф.

ТРАНСФЕРЫ. Список потенциальных новичков "Спартака". Кто в нем есть

В недавнем интервью Массимо Каррера довольно четко рассказал о планах на лето. Конечно, пока это только видение главного тренера, у людей из совета директоров (и прежде всего, владельца клуба Леонида Федуна) может быть иное мнение, а тренеру всегда хочется большего, но выделю главные нюансы. Рассказываем о нюансах трансферной политики "Спартака" и потенциальных новичках команды Массимо Карреры.

МЫЛЬНАЯ ОПЕРА. РУСАДА просит снять арест со старых допинг-проб

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на заседании исполкома в Монреале приняло решение не давать статуса соответствия нашему национальному антидопинговому агентству РУСАДА. Этот вердикт можно оспорить в суде. Это когда-то закончится?

РАЗГРОМ. Аленичев сделал шаг к премьер-лиге

"Енисей", упустивший прямую путевку в премьер-лигу, сегодня в первом стыковом матче разгромил проваливающий сезон "Анжи" – 3:0. Судьба махачкалинского клуба подвисла…

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