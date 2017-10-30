Черчесов не вызвал Денисова и трудности в "деле Легкова"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 30 октября.

ВЫБОР. Состав сборной России: с Дзагоевым и Зобниным, но без Дзюбы и Денисова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав команды на контрольные матчи с Аргентиной и Испанией. В заявке – восстанавливающиеся после травм полузащитники Алан Дзагоев (ЦСКА) и Роман Зобнин ("Спартак"). Всего в списке значатся 27 футболистов.

КОММЕНТАРИЙ. Станислав Черчесов: "Меняем какие-то вещи. И Зобнин должен об этом знать"

Главный тренер сборной России прокомментировал обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ список вызванных футболистов. Как всегда, он был готов обсуждать только тех игроков, кто оказался в числе приглашенных.

ИНТРИГА. Лыжники на грани, у Легкова проблемы

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что главный оппонент отстраненных российских лыжников в комиссии МОК Дениса Освальда требует дисквалификации для всей команды и аннулирования ее результатов на Олимпиаде в Сочи. У конкретных российских спортсменов были обнаружены вскрытия допинг-проб с Игр-2014, а главная проблема – у Александра Легкова.

ПОБЕДА. Сказка Льюиса. Что делает Хэмилтона непобедимым

После "Гран-при Мексики" лидер "Мерседеса" Льюис Хэмилтон за две гонки до окончания сезона гарантировал себе чемпионский титул. В четвертый раз за карьеру.

СЕНСАЦИЯ. Семак победил Бердыева. И почти догнал "Спартак"

"Уфа" впервые в своей истории сумела взять три очка у "Рубина". Команда Сергея Семака вырвала победу в концовке.

КАК БЫТЬ. Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву?

"СЭ" – о вариантах продолжения карьеры российского нападающего. Что ждет россиянина, дисквалифицированного "Вегасом".

ЗА ОКЕАНОМ. "Питтсбург" вновь уничтожен, Малкин сравнялся с Буре, "Вашингтон" проиграл из-за Орлова

Фиаско чемпиона в Манитобе, самый быстрый хет-трик в истории "Джетс", Малкин догнал "Русскую ракету", а Овечкин вновь не забил. Все это и многое другое – в традиционном обзоре матчей игрового дня в НХЛ.