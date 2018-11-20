Черчесов и матч осени, Овечкин и легенды, "Спартак" и армеец

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторник, 20 ноября.

ЖЕРЕБЬЕВКА. Россия во второй корзине. Что это значит?

2 декабря в 14.00 по московскому времени в Дублине начнется жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Объясняем ее особенности.

МАТЧ ОСЕНИ. Дзюба "жив, здоров, готов". А сборная – готова?

Во вторник, 20 ноября, в Стокгольме сборная России проведет матч со Швецией. На кону – победа в группе Лиги наций. Нашу команду устроит и ничья. Игорь Рабинер анонсирует игру.

СТРАШНЕЕ ИБРАГИМОВИЧА. Кто создаст Черчесову проблемы

Шведский журналист Андерс Валлин из агентства TT объясняет, чем хороша команда Янне Андерссона и почему Россия должна проиграть. Адекватные аргументы?

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА. У Овечкина украли хет-трик, но он забил исторический гол и догнал Лемье

За несколько мгновений до сирены болельщики 20 тысяч монреальской арены увидели редчайшее – как топовый снайпер лиги поздравил их суперкипера с выдающимся спасением. Александр Овечкин искренне рукоплескал, но на его лице читалась скрытая буря эмоций. Прайс добыл балл для своей команды и буквально украл у Ови хет-трик. Очередной гол в большинстве сравнял Александра Великого с самим Марио Лемье, следующим точным выстрелом он догонит Брендана Шэнахана. "Монреалю" неизменно достается от капитана "Кэпиталс", который довел свой счет до 35 шайб в ворота франкофонов за 54 игры. Больше него из действующих игроков "Канадиенс" так никто не огорчал. Рассказываем об очередной крутой игре Ови.

РАСКЛАДЫ. Кого нужно побеждать Медведевой, чтобы выйти в финал "Гран-при"?

Чтобы гарантированно выйти в финал серии "Гран-при", россиянке Евгении Медведевой необходимо побеждать на этапе, который состоится 23-25 ноября во Франции. Задача для двукратной чемпионки мира не выглядит невыполнимой, однако соперницы у нее серьезные. Рассказываем об основных соперницах российской фигуристки.

ПРЕЦЕДЕНТ. "Енисей" и Аленичев: шпионские страсти

Все, что происходит вокруг Дмитрия Аленичева, напоминает какое-то зазеркалье. Обычная, в принципе, ситуация – у команды нет результата, с чем никто, включая самого Дмитрия Анатольевича, не спорит, руководство это не устраивает и оно меняет тренера – превратилась в фарс. Вячеслав Короткин оценивает работу клуба, который старался казаться прогрессивным, но на деле оказался иным…

ИКРА. Рекордсмен "Партизана", дрался с англичанами, забивал "Милану". Кем заинтересовался "Спартак"

Скауты красно-белых неоднократно просматривали 23-летнего сербского вингера Николу Нинковича из итальянского "Асколи". Самое главное о нем – в материале "СЭ".

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