Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 19 марта.

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АНАЛИЗ. "Спартак" выглядел по-чемпионски

Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН анализирует дерби при помощи показателей InStat. Много любопытнейших цифр и выводов. Например, что при ничейном счете статистика встречи свидетельствует о господстве красно-белых практически по всем показателям.

ПОБЕГ. Предатель или жертва? Как Дмитриев усложнил жизнь России

Легкоатлет Андрей Дмитриев бежал из России, заявив об угрозах и преследованиях со стороны властей. Его поступок фактически ставит крест на попытках примирить наше спортивное сообщество с информаторами по допинговым делам.

ВОЗВРАЩЕНИЕ? ЦСКА: пора звонить Быкову?

После оглушительного поражения накануне в Ярославле от "Локомотива" корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС подводит неутешительные итоги выступления армейского клуба в Кубке Гагарина и рассказывает о вероятности смены главного тренера москвичей.

ЧТО ЭТО БЫЛО? Пустая обойма Фуркада: скандальная победа Мартена

Вместо дисквалификации за ошибочные действия на рубеже Мартен Фуркад получил золотую медаль за победу в масс-старте. Дмитрий Губерниев уже заявил, что если бы такую ошибку допустил россиянин, то IBU его однозначно не простил. Пошагово рассказываем, как опытнейший спортсмен допустил ошибку и ушел в гонку без патронов.

ПОГОНЯ. ЦСКА обыграл "Терек" и приблизился к "Спартаку"

ЦСКА в матче 20-го тура премьер-лиги не упустил возможность сократить отставание от лидирующего "Спартака". Армейцы благодаря голу Алексея Ионова одержали непростую победу в Грозном над "Тереком", и за 10 туров до конца чемпионата России красно-синие отстают от красно-белых на 6 очков.

ОКОЛОФУТБОЛ. Шоу Семина, огорчение Карреры

О вчерашнем дерби "Локо" и "Спартака" со спортивной точки зрения, кажется, сказано все, что только можно. А вот атмосфера вокруг игры не получила такого внимания. Юрий ГОЛЫШАК исправляет ошибку и делится своими "нефутбольными" наблюдениями.

СЕРИЯ. "Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью

В 20-м туре "Уфа" Сергея Семака вновь не пропустила. На этот раз команда тренера-дебютанта "засушила" "Краснодар". Таким образом, подопечные 41-летнего специалиста продолжают сохранять место в зоне Лиги Европы.