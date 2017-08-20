Человек-гол Кокорин, вопросы Каррере и КХЛ на старте

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 20 августа.

ЛИДЕР. Угадайте, кто опять забил за "Зенит"

Александр Кокорин принес своей команде очередную победу – на этот раз над "Амкаром" в Перми – и закрепился на вершине гонки бомбардиров премьер-лиги.

ФОРВАРД. Дзюба – в Москве. Что это значит?

Пропустивший выезд в Пермь нападающий "Зенита" Артем Дзюба приехал в Москву. "СЭ" выяснил причину.

ВОПРОСЫ. Что со "Спартаком"

Чемпион проиграл третий принципиальный матч после старта сезона – самое время задать вопросы главному тренеру красно-белых. При этом будущему Массимо Карреры в клубе на данный момент ничего не угрожает.

РЕПОРТАЖ. Чемпионские судороги

О самом эффектном и скандальном матче сезона. Что нужно знать об атмосфере вокруг "Спартака".

ЭКСПЕРТ. Игорь Семшов: "Спартак" играет хорошо. "Караул!" кричать не стоит"

Экс-полузащитник сборной – о преображении "Локомотива" и проблемах "Спартака".

БРАТЬЯ. Алексей Миранчук извинился перед Глушаковым, но...

На следующий день после дерби полузащитники "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки на стадионе клуба в Черкизове сначала пожарили мясо с итальянскими специями для болельщиков, а потом остро пообщались с прессой.

СТАРТ. СКА vs ЦСКА: чей состав сильнее?

"СЭ" сравнивает составы двух главных фаворитов десятого чемпионата КХЛ, которые в понедельник откроют новый сезон.

ТРЕНЕР. Игорь Андреев: "Общение в соцсетях идет Кафельникову на пользу"

Бывший игрок сборной России – о своей жизни вне тенниса, феномене Федерера и о предстоящей работе в тренерском штабе сборной России в Кубке Дэвиса.

БОЙ. Мейвезер – Макгрегор: баттл в соцсетях

Перед супербоем Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора, который состоится в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе, участники поединка и болельщики развернули сражение в интернете.

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