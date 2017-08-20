Человек-гол Кокорин, вопросы Каррере и КХЛ на старте

ЛИДЕР. Угадайте, кто опять забил за "Зенит"
Александр Кокорин принес своей команде очередную победу – на этот раз над "Амкаром" в Перми – и закрепился на вершине гонки бомбардиров премьер-лиги.
ФОРВАРД. Дзюба – в Москве. Что это значит?
Пропустивший выезд в Пермь нападающий "Зенита" Артем Дзюба приехал в Москву. "СЭ" выяснил причину.
ВОПРОСЫ. Что со "Спартаком"
Чемпион проиграл третий принципиальный матч после старта сезона – самое время задать вопросы главному тренеру красно-белых. При этом будущему Массимо Карреры в клубе на данный момент ничего не угрожает.
РЕПОРТАЖ. Чемпионские судороги
О самом эффектном и скандальном матче сезона. Что нужно знать об атмосфере вокруг "Спартака".
ЭКСПЕРТ. Игорь Семшов: "Спартак" играет хорошо. "Караул!" кричать не стоит"
Экс-полузащитник сборной – о преображении "Локомотива" и проблемах "Спартака".
БРАТЬЯ. Алексей Миранчук извинился перед Глушаковым, но...
На следующий день после дерби полузащитники "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки на стадионе клуба в Черкизове сначала пожарили мясо с итальянскими специями для болельщиков, а потом остро пообщались с прессой.
СТАРТ. СКА vs ЦСКА: чей состав сильнее?
"СЭ" сравнивает составы двух главных фаворитов десятого чемпионата КХЛ, которые в понедельник откроют новый сезон.
ТРЕНЕР. Игорь Андреев: "Общение в соцсетях идет Кафельникову на пользу"
Бывший игрок сборной России – о своей жизни вне тенниса, феномене Федерера и о предстоящей работе в тренерском штабе сборной России в Кубке Дэвиса.
БОЙ. Мейвезер – Макгрегор: баттл в соцсетях
Перед супербоем Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора, который состоится в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе, участники поединка и болельщики развернули сражение в интернете.
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