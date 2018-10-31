Цена Жардима для "Спартака", красно-белый бойкот и погоня Хабиба за Бузовой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 31 октября.

ИНСАЙДЫ. "Спартак" и тренер. Осенний марафон

"Спартак" по прежнему не объявил имя главного тренера после того, как уволил с этого поста Массимо Карреру. Похоже, завтрашнюю игру во главе команды снова будет временно исполняющий обязанности Рауль Рианчо. Почему красно-белые до сих пор не объявили имя наставника команды? Сергей Егоров написал мощнейший текст полный инсайдов о непростом выборе столичного клуба.

ОТСТУПНЫЕ. 500 тысяч евро за Кононова. "Спартак" определился?

По состоянию на вечер понедельника, фаворитом на должность главного тренера красно-белых оставался Олег Кононов, который пока занимает аналогичную должность в тульском "Арсенале". Во вторник он в составе делегации "оружейников" отправился в Грозный на гостевой матч 1/8 финала Кубка России с "Ахматом". Главный вопрос: в какой должности он будет лететь из Грозного?

БОЙКОТ ЗА МАССИМО? Последние события в "Спартаке" раскололи болельщиков

Отставка Массимо Карреры, возвращение в состав Дениса Глушакова и мучительный выбор нового главного тренера. Все это воспринято болельщиками "Спартака", мягко говоря, в штыки. Теперь фанаты спорят: что им делать дальше?

ФЕНОМЕН ОРЛА. Почему Хабиб – самый популярный спортсмен из России

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов поставил рекорд российского спорта по числу подписчиков в Инстаграме – цифра в ближайшее время перевалит за 13 миллионов. Это больше, чем у Марии Шараповой, Александра Овечкина и Евгении Медведевой вместе взятых. Это при том, что 30-летний спортсмен из Дагестана является представителем неклассического вида спорта – смешанные единоборства не представлены в программе Олимпиад и практически не финансируются нашим государством. Скорее всего, благодаря Хабибу последнее очень скоро изменится.

ИСТОРИИ. Он мог перевернуть историю российского хоккея. Большое интервью Сергея Самсонова – суперталанта 90-х

Большое интервью экс-нападающего нашей сборной, автора знаменитого гола-фантома в полуфинале Олимпиады--2002 Россия – США (2:3), а сейчас тренера по развитию "Каролины" Сергея Самсонова, которому в субботу исполнилось 40 лет.

ИНСТРУКЦИЯ. Как теперь обыграть Загитову? Новые правила изменили фигурное катание

Едва ли не главным вопросом перед началом сезона был следующий: как изменения в правилах, принятые в июне на конгрессе ISU, изменят фигурное катание, в какую сторону оно станет эволюционировать, и кто выиграет от перемен. Прошло два серьезных турнира – этапы серии "Гран-при" в США и Канаде, и можно делать первые выводы. Пусть пока и предварительные – с окончательными лучше подождать до конца сезона, когда пройдет чемпионат мира.

ПОЛИТИКА. Федерер бойкотирует Саудовскую Аравию. На очереди – Криштиану Роналду

Крупные спортивные мероприятия на территории Саудовской Аравии оказались под угрозой срыва из-за убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Кризис, связанный с этим инцидентом, уже спровоцировал серьезные внешнеполитические и внешнеэкономические проблемы – некоторые западные политики и бизнесмены бойкотировали международный форум в Эр-Рияде. Теперь общественность оказывает давление на спортсменов, которые планировали выступить на территории саудовского королевства в ближайшем будущем.

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