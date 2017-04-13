Быстров - о золоте "Спартака", Калитвинцев - о возвращении "Динамо", Глеб - о разгроме "Барсы"

Владимир БЫСТРОВ (в центре): из "Зенита" в "Спартак" и обратно. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 13 апреля.

ЭКСКЛЮЗИВ. Владимир Быстров: "У моего "Спартака" было все для золота"

Бывший полузащитник сине-бело-голубых и красно-белых выразил свое мнение о чемпионской гонке и поделился своими планами на будущее. Заодно Быстров сравнил нынешний "Спартак" с тем, за который выступал он сам.

ИНТЕРВЬЮ. Юрий Калитвинцев: "О Денисове можно написать книгу и раздавать тем, кто не знает, что такое профессионализм"

Накануне "Динамо" оформило досрочное возвращение в премьер-лигу. Главный тренер бело-голубых в интервью "СЭ" рассказал о том, как его команда решила главную задачу, о причастных к этому футболистах и о целях на следующий сезон.

ПРОГНОЗ. Александр Глеб: "Чудеса закончились. "Барса" уже не та"

Экс-полузащитник "Барселоны" Александр Глеб – о первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов и раскладе ответных встреч. Особое внимание игрока "Крыльев Советов" – бывшей команде, которая снова потерпела сокрушительное поражение, после Парижа – в Турине.

ВУНДЕРКИНД. Мбаппе > Месси + Роналду

18-летний нападающий "Монако" Кильян Мбаппе превращается в одного из лучших футболистов планеты – дубль против "Боруссии" позволил ему преодолеть планку в 20 голов за сезон. Даже выбивший накануне первым в истории сотню еврокубковых мячей Криштиану Роналду и вечный оппонент португальца Лионель Месси в возрасте француза не были столь результативны.

ТРЕНЕР. Саша-трактор

Сергей Таратынов, чемпион мира по бодибилдингу и тренер по фитнесу главного арбитра матча "Спартак" – "Зенит" Александра Егорова, рассказал, как его подопечный за месяц смог сбросить 15 килограммов. Преображение случилось в зимней паузе чемпионата России.

НА ТРОИХ. Америка предложила ФИФА хет-трик

Футбольные федерации США, Канады и Мексики объявили о намерении подать заявку на совместное проведение чемпионата мира 2026 года, в котором впервые примут участие 48 сборных. Как это может быть (и нужно ли) – в материале "СЭ".

СТАРТ. Малкин обошел Ягра

В НХЛ время плей-офф. В первый игровой день форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин вернулся в строй после почти месячного отсутствия, помог команде победить "Коламбус" и обошел Яромира Ягра по голевым передачам за "Пингвинов" в Кубке Стэнли.

ФИНИШ. Не Карри и Леброном едиными

Завершен регулярный сезон НБА. Ищем ответ на вопрос, оправдал ли он ваши ожидания.

БОРЬБА. "Критики Ронды Роузи просто пиарятся на ее имени"

Напарница Ронды Роузи, бывший боксер Елена Колесник рассказала об опыте совместных тренировок со звездой UFC и своих планах в смешанных единоборствах. Это и не только – в интервью "СЭ".