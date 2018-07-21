Братья Березуцкие ушли из футбола, что происходит в "Спартаке" и супербой Гассиев - Усик

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 21 июля.

РЕШЕНИЕ. Точка для братьев

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры. Сезон-2018/19 армейский клуб начнет без них и Сергея Игнашевича. Вам грустно?

МАТЧ. К наследникам Игнашевича есть вопросы

ЦСКА и "Енисей" в товарищеском матче сыграли вничью, оборона армейцев без ветеранов выглядела не лучшим образом. Вот, что нужно знать о действиях защитников вице-чемпиона во встрече с командой Аленичева и Титова.

ИНСАЙДЫ. Зачем позвали Рианчо, продадут ли Промеса, о чем говорили Глушаков и Каррера

Главное о "Спартаке"-2018. Что происходит в красно-белом клубе и что будет дальше – в материале "СЭ".

ТРАНСФЕР. Головин: "Челси" или "Монако"?

Трансфер полузащитника ЦСКА и сборной России может состояться уже в ближайшие дни. Основные претенденты на Головина – "Монако" и "Челси", но какой вариант предпочтительнее для хавбека? Приводим плюсы и минусы каждого.

ИНТЕРВЬЮ. Валерий Непомнящий: "Дзюба хамоват, может ляпнуть что-то. Но он не подлец"

Известный российский тренер дал интервью "СЭ". Непомнящий оценил чемпионат мира в России, поделился мнением о Евгении Гинере, Артеме Дзюбе, Федоре Смолове и Александре Головине.

ПРОЩАНИЕ. Дениса Тена проводили аплодисментами

В субботу в Алма-Ате состоялись похороны фигуриста Дениса Тена, убитого в четверг в стычке с грабителями. На гражданскую панихиду пришли тысячи людей.

БОКС. Гассиев – Усик: победитель получит все!

Поздно вечером в субботу в Москве состоится поединок, который почти все без исключения называют главным боем года. В финале Всемирной боксерской суперсерии встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.

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