Бородюк рассказал правду про Денисова, Семин атаковал Геркуса, Салах похвалил "Ахмат"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 11 июня.

НАЧИСТОТУ. Александр Бородюк: "Позвал Денисова в сборную, а он ответил: "Не приеду и все"

Бывший игрок и тренер сборной стал гостем авторской программы Александра ЛЬВОВА "Начистоту". Специалист, который дает интервью по бьольшим праздникам, в этот раз был откровенен и рассказал о внутренней кухне команды Гуса Хиддинка, Дика Адвоката, вспомнил свою карьеру в Германии и поговорит о национальной команде накануне домашнего чемпионата мира.

ЧЕМПИОН. Семин атаковал Геркуса. Что происходит?

Илья Геркус и Юрий Семин работают вместе с августа 2016 года. В том же интервью "СЭ" президент "Локо" признался, что приглашение опытного тренера – его прерогатива. Под руководством Семина команда выиграла Кубок России-2016/17, а потом и чемпионат страны-2017/18, что стало большой сенсацией.

СЕРИАЛ. "Никакого топора нет". Геркус и Семин – друг о друге

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в резонансном посте в Инстаграме раскритиковал президента клуба Илью Геркуса. 71-летнего специалиста возмутило интервью Геркуса. О сложных отношениях между менеджерами говорят давно, но на прямую конфронтацию в СМИ, как это сделал тренер в воскресенье, они еще не переходили.

КРИЗИС. Новый рейтинг ФИФА – обманка для России. Мы останемся на дне

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о введении нового рейтинга национальных команд, который после чемпионата мира-2018 придет на смену существующему. Заявлено о том, что изменения позволят создать равные условия для всех сборных. Разбираемся, так ли это.

ДАТА. "Тех решений, которые были зимой в "Зените", отец бы не принял". Интервью Дениса Сарсании

Сегодня, 11 июня, Константину Сарсании исполнилось бы 50 лет. Накануне этого события интервью "СЭ" дали его сын и отец. Очень глубокий и откровенный разговор.

ГОСТЬ. Салах уже заговорил по-русски. Его первые слова: "Ахмат" – сила"

Многие искренне удивлялись, когда узнавали, что сборная Египта в качестве места дислокации во время чемпионата мира выбрала Грозный. Все-таки город этот с футбольной точки зрения не самый популярный, да и вообще в головах общественности часто ассоциируется с войной. Сами-то мы знаем, что тут давным-давно спокойно и мирно, но зарубежным гостям все эти вещи приходится рассказывать и доказывать. После пары дней, проведенных в столице Чеченской республики, у спецкор "СЭ" возникло твердое убеждение, что арабской команде здесь на самом деле должно очень понравиться.

КРИТИКА. Мартин Шкртел: "У Черчесова должны быть веские причины, чтобы не брать Нойштедтера в сборную"

Экс-игрок "Зенита", а сейчас защитник "Фенербахче", рассказал "СЭ", почему не согласен с непопаданием в заявку на чемпионат мира своего одноклубника Романа Нойштедтера, и вспомнил о временах в петербургском клубе.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".