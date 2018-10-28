Бомба от "Спартака", Карпин может вернуться, Медведева в погоне за Туктамышевой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 28 октября.

БОМБА. Карпин и "Спартак": вы забудете про Карреру

Валерий Карпин может вернуться в "Спартак". И это не шутка, а настоящая информационная бомба.

МНЕНИЕ. Евгений Кафельников: "Уважаю Карпина. Но и при нем "Спартак" останется там же, где и был…"

Известный болельщик "Спартака" прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера красно-белых Валерия Карпина. Экс-первая ракетка мира и олимпийский чемпион по теннису настроен критично.

КАНДИДАТ. Кононов и "Спартак": что происходит

"Спартак" не отказывался и от кандидатуры Олег Кононова – договоренность с главным тренером "Арсенала" об однолетнем контракте остается в силе. Вот только красно-белые не могут найти компромисс по компенсации тульскому клубу.

КАРРЕРА. Кофе для Массимо

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера посетил матч юрмальского "Спартака". Фанаты латвийского клуба провели акцию поддержки итальянца и вывесили баннер на итальянском "Спасибо, Массимо, извини".

ЧЕМПИОН. Семин покорил Сибирь и Аленичева

"Локомотив" победил "Енисей" в Красноярске. Чемпион провел не лучший матч по качеству, но увез три очка – 3:0.

МАТЧ. ЦСКА против "Краснодара", "быки" – против армейцев и статистики

Воскресную программу 12-го тура РПЛ закрывает встреча двух преследователей "Зенита". Москвичи и кубанцы остаются от питерцев на 6 очков. Кто сделает шаг вперед?

КЛАСИКО. Без Месси и Роналду, но тоже круто!

В Испании – первое класико в этом сезоне: "Барселона" принимает "Реал". "СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча, также вы можете смотреть игру в прямом эфире.

СЛУЦКИЙ. "Витесс" побеждает и забивает красиво

Гол полузащитника Матуша Беро ударом через себя принес команде Леонида Слуцкого три очка в матче 10-го тура чемпионата Голландии с "Фортуной" (2:1). Оле, Леонид Викторович!

ТРАГЕДИЯ. Разбился вертолет владельца "Лестера"

В Лестере случилось ЧП: у стадиона "Кинг Пауэр" потерпел крушение вертолет. Погибли все, кто находился на борту. Вероятно, среди них был и владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Камбэк Медведевой: победила, но не успокоила

Евгения – третья по итогам "Гран-при Канады", уступив больше 6 баллов Туктамышевой. Елизавета на этом этапе была вне конкуренции, а ее еще и притормозили судьи.

ХОККЕЙ. Овечкин подарил юному фанату клюшку, а "Вашингтон" – победу

Столичный клуб в гостях победил "Калгари" – 4:3 Б. Русский капитан обладателя Кубка Стэнли совершил поступок дня.

ММА. Делай как Конор

Российский боец смешанного стиля Артем Лобов проиграл американцу Майклу Джонсону на турнире UFC Fight Night 138 в канадском Монктоне. Джонсон согласился на бой на коротком уведомлении, не сделал вес, но победил бойца из команды Конора Макгрегора единогласным решением судей.

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