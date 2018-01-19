Большая потеря России перед ЧМ, тупик Шатова и цветы Шипулина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 19 января.

ПОТЕРЯ. Железный человек сломался: "Спартак" и сборная остаются без Джикии

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в контрольном матче с "Шанхаем Шанган" получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок колена. Скорее всего, шансов участвовать в домашнем чемпионате мира у Джикии уже не будет: какие бы чудеса ни творила римская клиника, быстро вылечившая, например, Зобнина, но природу не обманешь…

ЭКСКЛЮЗИВ. Станислав Черчесов: "Поддержал Джикию. И сказал, что форсировать восстановление не нужно"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ травму колена – защитника национальной команды Георгия Джикии, которого некоторые специалисты называют лучшим на данный момент в стране.

ПРИЗЫВ. Спасите карьеру Шатова!

Что происходит с игроком, которого совсем недавно считали одним из самых талантливых полузащитников страны, – инсайды, аналитика и воспоминания Дмитрия СИМОНОВА. Увлекательнейший текст, в котором поднимается очень важный вопрос в преддверии домашнего чемпионата мира. Имеем ли мы право разбрасываться такими талантами?

"РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ". Евгений Зимин: "Меня разрезали от горла до пятки"

Как "Спартак" вырывал чемпионство в скандальном матче у ЦСКА Анатолия Тарасова? Может ли советский спортсмен завести роман на Олимпиаде со знаменитой американкой? Какими были Харламов и Высоцкий? В нашей рубрике – интервью с двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Евгением Зиминым.

ЦВЕТЫ. Соревнуется весь мир, а побеждают Фуркад и Йоханнес

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве, несмотря один допущенный промах. Француз Мартен Фуркад, не допустил ни одного промаха, но стал вторым. Третьим финишировал немец Арнд Пайффер, четвертым – россиянин Антон Шипулин.

ФАВОРИТ. "Авангард" может остаться без плей-офф. И это не шутка

"Авангард" действительно может не попасть в плей-офф. Вчерашний матч с "Трактором" был ужасным, а Герман Титов говорит о какой-то психологической зажатости. Неужели записной фаворит опять провали сезон?

БОЛЬШАЯ ДВАДЦАТКА. "Питтсбург" выздоровел. Команде не нужен большой обмен"

Проблемы "Адмирала" и "Барыса", составы Швеции и Чехии на Олимпиаде и мини-скандал за океаном – в новом выпуске авторской рубрике корреспондента "СЭ" Игоря ЕРОНКО.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".