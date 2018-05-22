Боль Смолова, угрозы Дзюбы и трудный выбор "Зенита"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 22 мая.

ЭТО СЕРЬЕЗНО? Смолову предстоит МРТ

В ближайшее время 28-летний нападающий сборной России Федор Смолов пройдет процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ). Исследование будет направлено на то, чтобы выявить степень серьезности повреждения форварда, которое он получил сегодня, 22 мая, на утренней тренировке национальной команды в австрийском Нойштифте.

ОСТРЯК. Дзюба – снова в сборной! Вы этому рады?

355 дней – почти год! – прошло с момента последней тренировки Дзюбы в составе сборной России. Тренировались тогда тоже в австрийской деревушке Нойштифт, в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017. Вскоре было объявлено, что Артем покидает расположение команды по состоянию здоровья. В кулуарах говорили о конфликте или как минимум недопонимании. А история с месседжем-усами лишь подлила масла в огонь. И вот он все-таки вернулся. И сходу заявил британским фанатам: "Англичане? Кто приедет к нам с мечом, могут не выйти из вагона!"

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Семин – среди грандов. Карреру ждет испытание

В минувший уик-энд завершились чемпионаты Испании, Италии и Франции, после чего стали известны 26 участников группового этапа Лиги чемпионов. В нем точно сыграют "Локомотив" и ЦСКА, а по итогам отбора к ним может добавиться и "Спартак".

ВЫБОР. Сарри или Семак. Ответ – в пятницу

Российский сезон-2017/18 завершился в воскресенье, но жизнь в клубах РФПЛ не замерла. Рассказываем о главных трансферных и тренерских интригах в "Локомотиве", ЦСКА, "Спартаке" и "Зените". Логично было бы включить в текст и "Краснодар", но "быки", которые финишировали четвертыми, работают в спокойном режиме и без особого шума.

№7. Главный матч в карьере Овечкина. Еще один

Так бывает, когда к 32 годам ты завоевал мириады индивидуальных трофеев, а даже в финале Кубка Стэнли – речь о победе там и вовсе не шла – ни разу не сыграл. Каждый новый матч автоматически становится главным в твоей карьере – и в этих словах нет ни капли излишнего пафоса.

МАЭСТРО. Денис Мацуев: "Намекнул Тихонову, что рано или поздно он должен возглавить "Спартак"

Знаменитый пианист и болельщик "Спартака"Денис Мацуев, посол ЧМ-2018 поделился с обозревателем "СЭ" Игорем РАБИНЕРОМ своими мыслями о любимой команде, победе Юрия Семина в премьер-лиге, Станиславе Черчесове и предстоящем мировом первенстве.

ТОЧКА. "Барселона" попрощалась с Иньестой

В воскресенье один из величайших футболистов в истории Испании сыграл последний матч за клуб, в котором провел больше двух десятков лет. Его в Испании любят все. За преданность, за честность, за доброту, за гол в финале ЧМ. И, конечно, за жест сразу после забитого мяча – тогда Иньеста снял футболку, а под ней оказалась майка с надписью "Дани Харке всегда с нами". Это имя бывшего футболиста "Эспаньола", который умер от сердечного приступа в 2009 году.

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