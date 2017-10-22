Боевая ничья ЦСКА и "Зенита", убедительная победа Гассиева и чудо-Кучеров

ИГРА ТУРА. 0 голов, 10 "желтых". ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью
ЦСКА и "Зенит" не забили голов в матче 14-го тура чемпионата России. Питерцы потеряли очки в третьем туре подряд: после ничьей с "Анжи" (2:2) и поражения от "Арсенала" (0:1).
СТЫЧКА ДНЯ. Мариу Фернандес атаковал Манчини. Что случилось
На 11-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" у боковой линии рядом с зенитовской скамейкой запасных разгорелся конфликт с участием футболистов и тренеров. Разбираемся, что произошло.
БОЙ ДНЯ. Утюгом по печени. Гассиев разобрался с Влодарчиком
Россиянин Мурат Гассиев вышел в полуфинал World Boxing Super Series, нокаутировав в третьем раунде поляка Кшиштофа Влодарчика. Гассиев также отстоял чемпионский титул версии IBF в тяжелом весе.
НАШИ В НХЛ. Чудо-Кучеров разозлил Кросби, Дадонов затмил Овечкина
Все о выступлении российских хоккеистов за океаном - в традиционном обзоре "СЭ".
СОБЫТИЕ. Россия может сыграть с Италией на новом стадионе "Динамо"
Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов отметил, что в первом матче на новом стадионе "Динамо" сборная России может сыграть с командой Италии. Он добавил, что встреча должна состояться 5 июня.
ИТОГИ. Выдержит ли Медведева до Пхенчхана?
Первый этап предолимпийского "Гран-при" ушел в архив. "СЭ" подводит итоги этого турнира.
КОММЕНТАРИЙ. Григорий Дрозд: "Гассиев сам был удивлен быстрой победой"
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе - о победе Гассиева над Влодарчиком.