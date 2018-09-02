Битва "Зенит" - "Спартак", кризис "Локомотива", гол Черышева и разгром Слуцкого

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 2 сентября.

МАТЧ. Гладиаторы в логове льва

В воскресенье в Санкт-Петербурге состоится центральный матч первой части чемпионата России по футболу. "Спартак" лишился главной звезды Квинси Промеса, который уехал в "Севилью". В "Зените", напротив, сверкает Артем Дзюба. Но это не значит, что красно-белые опустят щиты: в таких встречах фаворитов не бывает.

ОНЛАЙН. "Зенит" – "Спартак": главное об игре

Что окружает матч и детальная трансляция игры в Санкт-Петербурге – в онлайне дня от "СЭ". Матч-центр доступен здесь.

ЧЕМПИОН. "Локомотив" не "вкатился" в сезон

В субботу московский клуб проиграл в концовке гостевой матч с "Краснодаром", пропустив решающий мяч в добавленное время – 1:2. Федор Смолов был освистан частью зрителей даже после травмы (правда, напугавшее всех повреждение колена названо несерьезным). Гендиректор "Локо" Илья Геркус констатировал: у чемпионской команды Юрия Семина проблемы.

ТРЕНЕР. "Черчесов позвонил: "Помоги написать стихотворение Денисову!"

2 сентября Станиславу Черчесову исполняется 55 лет. Поздравляя главного тренера сборной России, мы публикуем отрывок из 20-й, юбилейной книги обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера "Сборная-2018: чемпионы наших сердец" – монолог давнего друга Черчесова, известного поэта Александра Вулых.

ЧЕРЫШЕВ. Денис расправил крылья

Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел в стартовом составе "Валении" и отметился голом. "Летучие мыши" сыграли вничью (2:2) с соседями из "Леванте".

РАЗГРОМ. 0:4 Слуцкому от "Аякса"

"Витесс" крупно проиграл амстердамскому гранду в матче 4-го тура чемпионата Голландии. Это первое поражение Леонида Слуцкого в турнире.

СКАУТ. Промес: после "Севильи" – "Барса"? Но бундеслига подходит лучше

Экс-скаут лондонского "Арсенала" Павел Кучеров – о трансфере 26-летнего голландца Квинси Промеса из "Спартака" в клуб из Испании. Что ждет бывшего футболиста красно-белых в Севилье.

МЕССЕДЖ. "Если у Болта найдут допинг – пусть лучше молчат"

Великая легкоатлетка Ирина Привалова и ее острые суждения. В первой части интервью досталось футболистам – за высокие зарплаты, которые вызывают возмущение. Теперь разговор – о допинге, рекордах мира и разнице между темнокожими и белыми спринтерами.

US OPEN. Шарапова снова лучшая

Россиянка Мария Шарапова в третьем круге Открытого чемпионата США обыграла победительницу Roland Garros-2017 Елену Остапенко из Латвии. У мужчин Роджер Федерер и Новак Джокович уже в одном шаге друг от друга.

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