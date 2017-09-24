Битва в Краснодаре, провал "Спартака", нокаут Кудряшова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 24 сентября.

ЛИДЕР. "Зенит" против "Краснодара", Кокорин против Смолова

В центральном матче 11-го тура чемпионата "Зенит" играет в гостях у одного из преследователей. Догонит/притормозит ли "Краснодар" лидера и как завершится баттл Федора Смолова и Александра Кокорина – главные вопросы встречи в столице Кубани.

ЧЕМПИОН. "Спартак": реквием по титулу

В субботу "Спартак" пропустил дважды за четыре минуты и едва не проиграл на своем поле последней команде премьер-лиги "Анжи". Кажется, это приговор. Отдельное внимание – результативной гостевой атаке "пять в одного", эмоциям Массимо Карреры по ходу встречи и списку травмированных чемпиона.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Ливерпуль" и "МЮ" в Россию – с победами

Соперники "Спартака" и ЦСКА по матчам 2-го тура Лиги чемпионов в субботу выиграли свои встречи английской премьер-лиги. "Ливерпуль" взял верх над "Лестером", а "Манчестер Юнайтед" с минимальным перевесом победил "Саутгемптон". Изучаем игру английских грандов.

БОМБА. Эвакуация "Уфы" и перчатка Эдера

Перед домашним матчем с тульским "Арсеналом" команда Сергея Семака спешно покинула отель. Ложная тревога. И победа. В другом дневном поединке "Локомотив" в концовке вырвал победу над "Ростовом" Леонида Кучука. Эдер забил, показал свою белую перчатку и вывел команду Юрия Семина на второе место как минимум до встречи "Краснодара" с "Зенитом".

БОЙ. Бум! Уносите

Кубинский боксер Юниер Дортикос нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова во втором раунде поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе в Сан-Антонио. Андрей БАЗДРЕВ разбирает непродолжительный бой.

ПОЛИТИКА. "Уберите этих сукиных детей!"

Звезды американского спорта оказались втянуты в крупнейший конфликт с президентом США. Результатом перепалки Дональда Трампа со знаменитыми баскетболистами и футболистами в соцсетях стала отмена приема чемпионов НБА в Белом доме, который проводится более 50 лет.

СКОРОСТЬ. Квят: уйти или остаться?

Недавняя многоходовка с участием сразу трех команд – "Макларена", "Торо Россо" и "Рено", а также мотористов из "Хонды", – стала одной из самых громких сделок осени. "СЭ" разбирается, скажутся ли эти перемены на карьере Даниила Квята.

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