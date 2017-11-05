Битва "Локо" и ЦСКА, форма сборной России и судный день-2

ДЕРБИ. Огненная игра в Черкизове
Центральный матч 16-го тура премьер-лиги между лидером чемпионата "Локомотивом" и одним из его преследователей ЦСКА вышел крутым. Было много голов – 2:2, спорных судейских решений Сергея Карасева и просто ярких моментов. Соперников вечером догоняют "Рубин" и "Зенит", "Спартак" и "Уфа".
ЧМ-2018. Сборная в форме
Сборная России в субботу поздно вечером в Инстаграме представила домашний комплект формы команды на чемпионат мира-2018. Он выполнен в красном цвете с белыми вставками и был вдохновлен дизайном формы сборной СССР, в которой команда завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Найдите отличия.
СЛУЦКИЙ. "Нет тренеров, которые помогут "Халлу"
В субботу "Халл" Леонида Слуцкого уступил в третий раз за восемь дней и рухнул на 20-е место чемпионшипа. Зона вылета – всего двумя строчками ниже. Журналист новостного портала Кинстон-апон-Халла Эллис Уайлд рассказал, почему считает увольнение российского тренера неверным решением даже после такого.
ХОККЕЙ. "Аристократ" Кучеров, Овечкин снял паузу
Шикарная игра "Тампы" и ее лидера Кучерова, долгожданный гол Овечкина, камбэк "Монреаля". Все это и другое самое-самое интересное из субботних матчей НХЛ – в традиционно насыщенном обзоре "СЭ".
САГА. Месть и жертвы
НХЛ и профсоюз игроков наконец-то договорились о том, как дисквалифицированный "Вегасом" Вадим Шипачев сможет вырваться из "клетки" и подписать контракт в КХЛ. "СЭ" рассказывает о новом повороте в трансферной саге российского форварда.
ЗАЯВЛЕНИЕ. "Знаю, как можно обыграть СКА"
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "СЭ" рассказал о Бурдасове, Шипачеве и интриге в чемпионате КХЛ. А также о том, что рассчитывает поквитаться с обладателем Кубка Гагарина за два поражения в регулярке в будущем году – в плей-офф.
БОКС. Липинец и трагикомедия Уайлдера
Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна в титульном поединке в супертяжелом весе по версии WBC. Сергей Липинец завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Андрей БАЗДРЕВ – о том, как это было и что теперь может быть.
СНОВА БОКС. Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако
Дмитрий Бивол успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Россиянин победил нокаутом в первом раунде австралийца Трента Бродхерста.
СУДНЫЙ ДЕНЬ-2. Сражение за три золота
В понедельник комиссия МОК должна продолжить рассмотрение дел российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Вторая часть слушаний снова не сулит нам ничего хорошего.
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vanmikishin
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout
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