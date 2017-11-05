Битва "Локо" и ЦСКА, форма сборной России и судный день-2

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 5 ноября.

ДЕРБИ. Огненная игра в Черкизове

Центральный матч 16-го тура премьер-лиги между лидером чемпионата "Локомотивом" и одним из его преследователей ЦСКА вышел крутым. Было много голов – 2:2, спорных судейских решений Сергея Карасева и просто ярких моментов. Соперников вечером догоняют "Рубин" и "Зенит", "Спартак" и "Уфа".

ЧМ-2018. Сборная в форме

Сборная России в субботу поздно вечером в Инстаграме представила домашний комплект формы команды на чемпионат мира-2018. Он выполнен в красном цвете с белыми вставками и был вдохновлен дизайном формы сборной СССР, в которой команда завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Найдите отличия.

СЛУЦКИЙ. "Нет тренеров, которые помогут "Халлу"

В субботу "Халл" Леонида Слуцкого уступил в третий раз за восемь дней и рухнул на 20-е место чемпионшипа. Зона вылета – всего двумя строчками ниже. Журналист новостного портала Кинстон-апон-Халла Эллис Уайлд рассказал, почему считает увольнение российского тренера неверным решением даже после такого.

ХОККЕЙ. "Аристократ" Кучеров, Овечкин снял паузу

Шикарная игра "Тампы" и ее лидера Кучерова, долгожданный гол Овечкина, камбэк "Монреаля". Все это и другое самое-самое интересное из субботних матчей НХЛ – в традиционно насыщенном обзоре "СЭ".

САГА. Месть и жертвы

НХЛ и профсоюз игроков наконец-то договорились о том, как дисквалифицированный "Вегасом" Вадим Шипачев сможет вырваться из "клетки" и подписать контракт в КХЛ. "СЭ" рассказывает о новом повороте в трансферной саге российского форварда.

ЗАЯВЛЕНИЕ. "Знаю, как можно обыграть СКА"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "СЭ" рассказал о Бурдасове, Шипачеве и интриге в чемпионате КХЛ. А также о том, что рассчитывает поквитаться с обладателем Кубка Гагарина за два поражения в регулярке в будущем году – в плей-офф.

БОКС. Липинец и трагикомедия Уайлдера

Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна в титульном поединке в супертяжелом весе по версии WBC. Сергей Липинец завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Андрей БАЗДРЕВ – о том, как это было и что теперь может быть.

СНОВА БОКС. Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако

Дмитрий Бивол успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Россиянин победил нокаутом в первом раунде австралийца Трента Бродхерста.

СУДНЫЙ ДЕНЬ-2. Сражение за три золота

В понедельник комиссия МОК должна продолжить рассмотрение дел российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Вторая часть слушаний снова не сулит нам ничего хорошего.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".