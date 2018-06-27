Безумное путешествие фаната "Спартака", аналитика Романцева и дикие жесты Марадоны

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 27 июня.

КРУТО! "Сплю в самолетах, ем в аэропортах". Болельщик "Спартака" пробивает самый безумный выезд ЧМ-2018!

Известный спартаковский болельщик Николай Сурин, известный как Коля Угодник, идет на рекорд – он посетит 25 матчей чемпионата мира, включая финал. На экваторе уникального приключения фанат рассказал о своем марафоне "СЭ".

КОЛОНКА РОМАНЦЕВА. Наш шанс против Испании назвал Дзюба

Самый титулованный тренер в истории России Олег Романцев во время чемпионата мира, проходящего в нашей стране, пишет свои колонки для "Спорт-Экспресса". Сегодня на очереди – разбор Испании, соперника России по 1/8 финала домашнего турнира. Не пропустите такое авторитетное мнение.

ВЕРА. Игнашевич объяснил, как можно обыграть Испанию

Дзагоеву становится лучше. Это главная новость с тренировки сборной России, которая прошла в среду. В общую группу Алан вернулся еще накануне, но занимался с ограничениями. Были ли ограничения в этот раз, история умалчивает, однако на глазах журналистов (для них было открыто 15 минут) полузащитник ЦСКА выполнял все упражнения с мячом. Тогда как его партнер Александр Ерохин вновь пропустил занятие – у него все еще наблюдаются незначительные проблемы со стопой. А после занятия с журналистами поговорили Сергей Игнашевич и Владимир Гранат.

СКАНДАЛЫ. ФИФА отменила офсайды? Как ВАР влияет на футбол

Введение новых положений в правила игры, вслед за которым на чемпионате мира появились видеоарбитры и видеоповторы, привело не только к изменению работы судей. Оно повлечет или уже повлекло за собой изменение тактики команд. Эксперт "СЭ" по судейству Александр БОБРОВ разбирает работу ВАР.

УРА! Месси остается в России!

Казалось, что после истории с Хуленом Лопетеги, которого сняли с должности главного тренера сборной Испании за день до старта чемпионата мира, более громкие тренерские скандалы невозможны. Однако терпящая бедствие Аргентина, набравшая в двух матчах всего одно очко, устроила свое шоу: по информации иностранной прессы, футболисты сборной выразили Хорхе Сампаоли вотум недоверия и сами взялись за его работу. И вот вчера вечером сборная Аргентины в драматичном матче обыграла Нигерию (2:1) и пробилась в 1/8 финала. Лионель Месси забил и пока остается на ЧМ-2018.

КРУТАЯ ИСТОРИЯ. "Марадона на удачу поцеловал мою левую ногу"

Удивительная история произошла во время матча группового турнира чемпионата мира Аргентина – Хорватия (0:3), который проходил в Нижнем Новгороде. Легенда мирового футбола Диего Марадона, специально приехавший на игру, чтобы поддержать свою команду, перед встречей увидел в толпе болельщиков мальчика в майке со своей фамилией на спине и пригласил его к себе в ложу. Счастливчиком оказался 13-летний Данияр Ахметжанов. Трогательный рассказ нижегородского мальчика о том, как он смотрел матч рядом с кумиром – Диего Марадоной.

ЛЕГЕНДА. Прекратите глумиться над Марадоной! Лучше посмотрите на себя

Диего Армандо Марадона, закончив волшебно играть около четверти века назад, все равно остается центром притяжения и внимания для всего мира. А для современного с его тягой к пресловутому хайпу – в особенности. Оседлать имя Марадоны и, броско поглумившись над его поведением, отщипнуть себе от него толику внимания, – что может быть легче? Игорь РАБИНЕР призывает адекватных людей не осуждать легенду, которая вчера не смогла самостоятельно покинуть свою ложу после матча Аргентина – Нигерия (2:1).

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