Бесконечный кошмар Глушакова, скромное лидерство "Зенита" и оглушительный провал Ковальчука

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 26 ноября.

НОВАЯ СЕРИЯ. Капитан "Спартака" Глушаков. Как и кто его выбирал

"Фратрия" не меняет позиции по Денису Глушакову. По мнению объединения спартаковских болельщиков полузащитник не достоин играть в "Спартаке", а выборы капитана, на которых Глушаков победил, были нечестными.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Кто-то хочет дестабилизировать "Спартак"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер считает, что есть силы, которым созидательный процесс в московском клубе невыгоден. У нашего автора нет практически ни капли сомнений, под чью диктовку это заявление написано.

ПЕРВЫЙ КРУГ. У "Зенита" – лидерство, у "Спартака" – надежда

В воскресенье, 25 ноября, завершился первый круг чемпионата России. Позади 15 туров. Что имеем? Илья Андреев отвечает на главные вопросы премьер-лиги.

ОТСКОК? Александр Егоров: "Рука Зе Луиша – 100-процентный пенальти. Гол Корниленко забит по правилам"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владимира Москалева в матче "Спартак" – "Крылья Советов". Примечательно, что Егоров назвал все ошибки судейской бригады. Увы, они напрямую повлияли на результат.

МЕНЕДЖЕР. Роман Широков: "Будущее Хохлова? Все зависит от результата"

Заместитель генерального директора "Динамо" по спортивной деятельности Роман Широков заявил "СЭ", что будущее тренерского штаба Дмитрия Хохлова напрямую зависит от результата, который покажет команда в двух оставшихся матчах чемпионата России. До зимней паузы бело-голубым предстоит сыграть в гостях с "Рубином" и дома с "Уралом".

ПРОВАЛ. У Ковальчука – проблемы в "Лос-Анджелесе". Что будет дальше?

Илья Ковальчук не просто выведен из первого звена "Лос-Анджелеса", но и переведен в четвертую тройку. В ночь на понедельник он был в роли хоккеиста, у которого весьма серьезные проблемы. Часть болельщиков уже требует обменять русского подальше из команды. Нашему форварду грозит обмен?

НЕГОДЯИ. Норвежцы напали на Большунова. Его тренеру припомнили допинг

Александр Большунов выиграл обе гонки на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке, но столкнулся с неприятными публикациями в норвежской прессе. Новый лидер сборной России показал в Руке феноменальный результат. Теперь готовимся к нападениям в ходе всего сезона?

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