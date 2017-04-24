Березуцкий атакует Орлова, Месси переиграл Роналду и снова Овечкин против Кросби

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 24 апреля.

КРИТИКА. Василий Березуцкий: "Шокирован комментариями Орлова"

Защитник ЦСКА дал огненное интервью "СЭ". В нем Василий Березуцкий жестко прошелся по комментатору Геннадию Орлову, российскому судейству и дал понять, что, скорее всего, не вернется в сборную России. Вы просто обязаны прочитать главное интервью дня!

АНАЛИТИКА. Роналду – Месси: чистая победа Лео

Накануне "Реал" и "Барселона" в чемпионате Испании сыграли суперматч. Главным героем встречи стал нападающий сине-гранатовых Лионель Месси. Аргентинец уже в компенсированное время забил победный гол в ворота "Королевского клуба", и этот гол стал для него 500-м (!!!) в футболке каталонского клуба. Детально разбираем игру команд и сравниваем вечных конкурентов – Месси и Криштиану Роналду.

КЛАССИКА. Овечкина ждет битва с Малкиным и Кросби

Определились все пары второго раунда Кубка Стэнли, матч жизни Юханссона и возвращение Макартура – все самое интересное по итогам игрового дня плей-офф НХЛ в традиционном обзоре "СЭ". И уже можно начинать предвкушать суперпротивостояние Александра Овечкина с Сидни Кросби.

ЭКСКЛЮЗИВ. Кристиан Нобоа: "Принял извинения Глушакова после игры"

Полузащитник "Ростова", отметившийся двумя голевыми передачами в матче со "Спартаком" (3:0), дал интервью "СЭ", в котором рассказал о самой закрытой команде премьер-лиги. И подробно высказался о лидере чемпионата.

ЗАМЕНА. Андрей Будогосский: "Еськову дали отдохнуть, Карасев же давно не судил топ-матчей"

Сегодня РФС принял решение заменить арбитра матча 25-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Локомотив". Вместо Алексея Еськова, удалившего трех футболистов "Урала" в игре с "Зенитом", центральный поединок тура обслужит Сергей Карасев. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал "СЭ" о причинах замены.

СНОВА МЕССИ. Король Лео. Главные интриги и герои класико

Феерический матч на "Сантьяго Бернабеу" закончился с тем единственным из возможных результатов, который обеспечивает продолжение интенсивной борьбы за чемпионство. Собкор "СЭ" в Испании Александр ВИШНЕВСКИЙ рассказывает, как на Пиренеях восприняли возобновление чемпионской гонки.

КГБ. Программа о скандалах в судействе

Последние пару недель российские футбольные болельщики все больше обсуждают не матчи, а работу арбитров в чемпионате России. Специально для вас мы сделали невероятно актуальную рубрику на тему судейства. А в нем никто лучше Александра БОБРОВА не разбирается.